[RÃ©sultats, dÃ©but de semaine] Roux, Crivelli, Hernani et Aleksic buteurs

Résultats début de semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 1-0 à Versailles. Buteur à la 54ème et remplacé à la 73ème minute.

Enzo Crivelli - Servette Genève



Défaite 2-2 (tab 3-5) contre Lugano en Coupe. Buteur à la 96ème minute.

Etait entré à la 79ème et averti à la 83ème minute.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Victoire 3-2 à Galatasaray en Coupe. Buteur à la 30ème et remplacé à la 74ème minute

Hernani - Reggiana



Victoire 3-1 à Pérouse. Buteur à la 38ème et averti à la 87ème minute.

Bafé Gomis- Galatasaray



Défaite 2-3 contre Basaksehir en Coupe. Entré à la 85ème minute

Fabien Lemoine - Versailles



Défaite 0-1 contre Châteauroux. A joué toute la rencontre

Wesley Fofana - Chelsea



Match nul 0-0 contre Liverpool. A joué toute la rencontre

Ben Karamoko - Spartak Varna (Bulgarie)



Défaite 2-1 à Ludogorets en Coupe. A joué toute la rencontre.

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Défaite 0-2 contre Hapoel Jerusalem. Remplacé à la 73ème minute

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Victoire 3-1 contre Trabzonspor en Coupe. Remplacé à la 46ème minute.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 5-1 à West Ham. Passeur sur le 1er but. Remplacé à la 65ème minute

Kurt Zouma - West Ham



Défaite 1-5 contre Newcastle. A joué toute la rencontre.

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Match nul 0-0 contre Sporting. Entré à la 67ème minute.

Anthony Modeste - Dortmund



Défaite 2-0 à Leipzig en Coupe. Entré à la 85ème minute.

Kevin Monnet-Paquet - Aris Limassol



Match nul 0-0 à Olympiakos Nicosie. Remplacé à la 46ème minute

Pape Abou Cissé - Olympiakos



Victoire 3-1 contre Paok Salonique. Entré à la 57ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 3-1 contre Paok Salonique. A joué toute la rencontre