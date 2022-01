[RÃ©sultats] Les scores de lundi et mardi

Résultats début de semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Victoire 2-1 contre Paeek. A joué toute la rencontre

Romain Spano, Annecy



Match nul 0-0 contre Concarneau. Entré à la 67ème minute.

Morgan Guilavogui - Guinée



Défaite 0-1 contre la Gambie. Entré à la 83ème minute.

Kenny Rocha Santos - Cap Vert



Défaite 2-0 contre le Sénégal. Remplacé à la 75ème minute

Naïs Djouhara - Real Sociedad B



Défaite 1-2 contre Carthagène. Entré à la 69ème minute

Makhtar Gueye - Ostende



Match nul 1-1 à La Gantoise. Entré à la 67ème minute

Georges Ntep - Boavista



Défaite 1-1 (tab 3-2) contre Benfica en 1/2 finale de la Coupe de la Ligue. Entré à la 84ème minute