[RÃ©sultats, dÃ©but de semaine] Victoire pour Panos, Peyraud-Magnin, Garbino, Delabre et Sissoko

Résultats début de semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Teninsoun Sissoko - Paris FC



Victoire 4-0 contre Kryvbas en Ligue des Champions. A joué toute la rencontre.

Denis Bouanga - Los Angeles



Défaite 1-3 contre Inter Miami. Averti à la 88ème minute. A joué toute la rencontre

Sergi Palencia - Los Angeles



Défaite 1-3 contre Inter Miami. Remplacé à la 62ème minute

Mickaël Panos - Selimbar (Roumanie)



Victoire 3-2 contre CSA Steaua Bucuresti. A joué toute la rencontre

Pauline Peyraud-Magnin- Juventus



Victoire 6-0 contre Okzhetpes en Ligue des Champions. A joué toute la rencontre.

Maëlle Garbino - Juventus



Victoire 6-0 contre Okzhetpes en Ligue des Champions. Entrée à la 66ème minute

Amélie Delabre - Anderlecht



Victoire 5-0 contre Katowice en Ligue des Champions. Remplacée à la 68ème minute