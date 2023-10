[Coupe de France, 6Ã¨me tour] Tormin, Saadi, Allaigre et Nyemeck buteurs

Coupe de France

Voici les résultats du week-end concernant la Coupe de FranceAurelien Javelle, Chatellerault : Défaite 3-0 à Libourne. A joué toute la rencontreYoann Greco, Chatellerault : Défaite 3-0 à Libourne. A joué toute la rencontreMakan Macalou, Poitiers : Victoire 3-2 à Perigny. Entré à la 77ème minuteTyrone Tormin, Niort : Défaite 3-2 à Bayonne. Entré à la 58ème et buteur à la 65ème minuteDylan Durivaux, Niort : Défaite 3-2 à Bayonne. A joué toute la rencontreLucas Llort, Angoulême : Victoire 5-0 à Bassens. A joué toute la rencontre Thibault Balp , Agde : Défaite 2-2 (tab 0-3) contre Castanet. A joué toute la rencontre Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 2-1 à Vaulx-en-Velin. A joué toute la rencontre Anis Aguir , Feurs : Victoire 2-1 à Vaulx-en-Velin. Remplacé à la 63ème minuteJordan Halaimia, Feurs : Victoire 2-1 à Vaulx-en-Velin. Expulsé à la 27ème minuteMehdi Zerguine, Feurs : Victoire 2-1 à Vaulx-en-Velin. Averti à la 58ème et remplacé à la 74ème minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Défaite 1-2 contre Feurs. A joué toute la rencontre. Averti à la 83ème minuteJordan Morel, Bourg-en-Bresse : Victoire 5-0 à Plaine Tonique. A joué toute la rencontre Cyril Martin-Pichon , Thonon Evian Grand Genève : Victoire 5-1 à Bourg Peage. A joué toute la rencontreJoris Mendy, Bourgoin-Jallieu : Victoire 2-0 à Eybens. A joué toute la rencontre Maxence Chapuis , Andrézieux : Défaite 1-1 (tab 4-5) à Domerat. A joué toute la rencontre Anthony Vacheron , Andrézieux: Défaite 1-1 (tab 4-5) à Domerat. A joué toute la rencontre Anthony Maisonnial , Andrézieux : Défaite 1-1 (tab 4-5) à Domerat. A joué toute la rencontre Habib Koné , Andrézieux : Défaite 1-1 (tab 4-5) à Domerat. Remplacé à la 66ème minuteIdriss Saadi, Andrézieux : Défaite 1-1 (tab 4-5) à Domerat. Buteur à la 25ème minuteHugo di Piazza, Espaly : Victoire 5-1 à St Genes Champanelle. A joué toute la rencontreGabay Allaigre, Espaly : Victoire 5-1 à St Genes Champanelle. Buteur lors de la rencontre. Remplacé à la 61ème minuteKais Bendriss, Espaly : Victoire 5-1 à St Genes Champanelle. Entré à la 30ème minuteMarwane Hammouche, Espaly : Victoire 5-1 à St Genes Champanelle. Entré à la 46ème minuteThéo Braillon, Chambery : Victoire 1-1 (tab 8-7) à Miserieux Trevoux. a joué toute la rencontreTeo Rolland, Chambery : Victoire 1-1 (tab 8-7) à Miserieux Trevoux. a joué toute la rencontre. Averti à la 52ème minuteNathan Dekoké, Villefranche : Victoire 2-0 à Mozac. A joué toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Victoire 2-1 à Saint-Galmier. A joûé toute la rencontre.Mathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 2-1 contre Rhône Vallées. Entré à la 87ème minute Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Victoire 2-1 contre Rhône Vallées. Remplacé à la 59ème minute Yoann Mollo , Istres : Défaite 0-0 (tab 3-4) contre Hyères. Averti à la 41ème minute. A joué toute la rencontre.Jerrold Nyemeck, Mâcon : Victoire 6-0 à Rochefort/Nenon. Buteur à la 28ème minute. A joué toute la rencontreBryan Doukansy, Nîmes : victoire 4-1 à Vauvert.Ahmad Allée, FC Rouen : Victoire 5-0 à Barentin. Entré à la 61ème et averti à la 82ème minuteCacharel Kashale, Vitré : Victoire 4-1 à Plouhinec. A joué toute la rencontreVictor Dutreive, Neuville : Victoire 3-1 contre Ain Sud. A joué toute la rencontre. Averti à la 43ème minute.William Matimoutou, Neuville : Victoire 3-1 contre Ain Sud. A joué toute la rencontre.Sidy Sagna, Domerat : Victoire 1-1 (tab 5-4) contre Andrézieux. A joué toute la rencontre.Jessim Mahaya, Saint-Chamond : Défaite 1-2 contre Volvic. A joué toute la rencontreAxel Vernus, Saint-Chamond : Défaite 1-2 contre Volvic. Remplacé à la 83ème minuteNathan Berthon, Saint-Chamond : Défaite 1-2 contre Volvic. A joué toute la rencontreHalkan Kiran, Saint-Chamond : Défaite 1-2 contre Volvic. A joué toute la rencontreClément Etchebar, Chassieu Decines : Défaite 3-0 au Puy.Mathias Degache, Rhone Vallées : Défaite 2-1 à Hauts Lyonnais.Entré à la 72ème minuteLilian Courault, Saint-Galmier : Défaite 1-2 contre Limonest. Averti à la 58ème minute. A joué toute la rencontre