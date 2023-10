[Coupe de France, 5Ã¨me tour] Habib KonÃ© buteur contre Ceyrat

Coupe de France / National 3 et inférieurs

Voici les résultats du week-end concernant la Coupe de FranceAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 0-0 (tab 4-2) contre Chauvigny. Averti à la 57ème minuteYoann Greco, Chatellerault : Victoire 0-0 (tab 4-2) contre Chauvigny. Remplacé à la 84ème minuteMakan Macalou, Poitiers : Victoire 3-0 à Limoges. A joué toute la rencontreTyrone Tormin, Niort : Victoire 2-1 à Bressuire. A joué toute la rencontreFrederic Injai, Cholet : Victoire 2-2 (tab 6-5) à La Chapelle ChapelainLenny Monfort, Dijon : Victoire 5-0 à Avallon. A joué toute la rencontreJerrold Nyemeck, Mâcon : Victoire 2-1 à Vauzelles. Entré à la 90ème minuteMatheo Marsac, Selongey : Victoire 4-1 à JS Crechoise. Remplacé à la 59ème minuteMuamer Aljic, Epinal : Victoire 4-0 à Marange. Entré à la 66ème minute. Averti dans les arrêts de jeuTheo Vermot, Fréjus : Défaite 3-1 à Grasse. A joué toute la rencontreAkim Orinel, Fréjus : Défaite 3-1 à Grasse. A joué toute la rencontre Thibault Balp , Agde : Victoire 3-1 à Pignan. A joué toute la rencontre Cyril Martin-Pichon , Thonon Evian Grand Genève : Victoire 1-0 à Seyssinet. A joué toute la rencontre Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 2-0 contre Moulins. A joué toute la rencontre Anis Aguir , Feurs : Victoire 2-0 contre Moulins. Remplacé à la 88ème minuteThibault Blanchard, Feurs : Victoire 2-0 contre Moulins. A joué toute la rencontre Maxence Chapuis , Andrézieux : Victoire 4-0 à Ceyrat. A joué toute la rencontre Anthony Vacheron , Andrézieux: Victoire 4-0 à Ceyrat. A joué toute la rencontre Anthony Maisonnial , Andrézieux : Victoire 4-0 à Ceyrat. A joué toute la rencontre Habib Koné , Andrézieux : Victoire 4-0 à Ceyrat. Buteur aux 43ème et 80ème minute. A joué toute la rencontreThéo Braillon, Chambery : Victoire 2-0 à Privadois. A joué toute la rencontreTeo Rolland, Chambery : Victoire 2-0 à Privadois. A joué toute la rencontreHugo di Piazza, Espaly : Victoire 1-0 à Mezel. A joué toute la rencontreGabay Allaigre, Espaly : Victoire 1-0 à Mezel. A joué toute la rencontreKais Bendriss, Espaly : Victoire 1-0 à Mezel. A joué toute la rencontreMarwane Hammouche, Espaly : Victoire 1-0 à Mezel. Entré à la 66ème minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Victoire 2-1 à St Paul/Jarez. A joué toute la rencontreJoris Mendy, Bourgoin-Jallieu : Victoire 8-0 à Stade Amplepuisien. A joué toute la rencontreJordan Morel, Bourg-en-Bresse : Victoire 3-2 à Rochoise. Averti à la 23ème minute. Remplacé à la mi-tempsNathan Dekoké, Villefranche : Victoire 5-0 à La Tour St Clair. Remplacé à la mi-tempsNail Vernet, Limonest : Victoire 3-2 à St Christo en Jarez. A joué toute la rencontreThomas Vogel, Limonest : Victoire 3-2 à St Christo en Jarez. A joué toute la rencontreCazim Suljic, Goal : Défaite 1-1 (6-5 tab) à Lyon la Duchère. A joué toute la rencontreMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 4-0 à Firminy. A joué toute la rencontre. Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Victoire 4-0 à Firminy. Entré à la 46ème minute Yoann Mollo , Istres : Victoire 0-0 (tab 11-10) au MSUC. Remplacé à la 86ème minuteAmine Linganzi, AS Aix-en-Provence : Défaite 0-4 contre Cannes. Entré à la 63ème minuteTheo Blachon, Monistrol : Défaite 0-0 (tab 3-4) à Mozac. A joué toute la rencontreZachary Ez Zahouany, Monistrol : Défaite 0-0 (tab 3-4) à Mozac. Remplacé à la 82ème minuteAleesandre Assat, Monistrol : Défaite 0-0 (tab 3-4) à Mozac. A joué toute la rencontre. Averti à la 88ème minuteJohan Blassy, Sucs et Lignon : Défaite 3-2 à Velay. A joué toute la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon : Défaite 3-2 à Velay. A joué toute la rencontreJessim Mahaya, Saint-Chamond : Victoire 1-0 à Vallis Aurea. A joué toute la rencontreAxel Vernus, Saint-Chamond : Victoire 1-0 à Vallis Aurea. A joué toute la rencontre. Averti à la 82ème minuteNathan Berthon, Saint-Chamond : Victoire 1-0 à Vallis Aurea. Remplacé à la 46ème minuteClément Roubat, Crest Aouste : Défaite 2-1 à Plaine Tonique. A joué toute la rencontre.Victoire Dutreive, Neuville : Victoire 5-0 à Cote Chaude. A joué toute la rencontreSidy Sagna, Domerat : Victoire 2-1 contre Lapalisse. A joué toute la rencontre.Hugo Bernocolo, Roche St Genest : Victoire 3-0 à Coeur Allier. A joué toute la rencontreMathias Degache, Rhone Vallées : Victoire 6-1 à Trinité Lyon. Entré à la 75ème minuteLilian Courault, Saint-Galmier : Victoire 2-1 contre St Just St Rambert. Averti à la 90ème minute. A joué toute la rencontreCorentin Bariol, St Just St Rambert : Défaite 2-1 à St Galmier. A joué toute la rencontreClément Etchebar, Chassieu Decines : Victoire 2-0 à Domtac. A joué toute la rencontreNicolas Markut, St Christo en Jarez : Défaite 0-2 contre Limonest. A joué toute la rencontre