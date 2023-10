[Coupe de France, 4Ã¨me tour] Greco et Di Piazza buteurs

Coupe de France / National 3 et inférieurs

Voici les résultats du week-end concernant la Coupe de FranceAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 4-1 à Gatine. A joué toute la rencontreYoann Greco, Chatellerault : Victoire 4-1 à Gatine. Buteur à la 19ème et remplacé à la 67ème minute Yoann Mollo , Istres : Victoire 6-2 contre Euga Ardviz. A joué toute la rencontre Akim Orinel , Fréjus Saint-Raphaël : Victoire 3-1 à Brignoles. A joué toute la rencontre Thibault Balp , Agde : Victoire 2-0 à BrioletCacharel Kashale, Vitré : Victoire 5-2 à Quessoy. Remplacé à la 62ème minute Adrien Fleury , Linas-Montlhéry : Victoire 3-1 à Perreux. A joué toute la rencontreKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Défaite 3-1 à Chavanay. Entré à la 68ème minuteKoceila Kara, Valence : Défaite 0-3 contre Chassieu Decines. Entré à la 51ème minuteJawad Bourderbane, Valence : Défaite 0-3 contre Chassieu Decines. Remplacé à la 69ème minuteNail Vernet, Limonest : Victoire 2-0 à Villars. A joué toute la rencontre.Hugo di Piazza, Espaly : Victoire 6-0 à Clermont St Jacques. A joué toute la rencontre. Buteur en 2ème mi-tempsGabay Allaigre, Espaly : Victoire 6-0 à Clermont St Jacques. A joué toute la rencontreKais Bendriss, Espaly : Victoire 6-0 à Clermont St Jacques. A joué toute la rencontreMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 3-1 à Vendat. A joué toute la rencontre Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Victoire 3-1 à Vendat. A joué toute la rencontre. Remplacé à la 62ème minute Jordan Halaimia , Feurs : Victoire 3-0 à Lignier-Lavaul. Averti à la 75ème minute. A joué toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Victoire 3-0 à Lignier-Lavaul. A joué toute la rencontreMehdi Zerguine, Feurs : Victoire 3-0 à Lignier-Lavaul. A joué toute la rencontre Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 3-0 à Lignier-Lavaul. A joué toute la rencontre Anis Aguir , Feurs : Victoire 3-0 à Lignier-Lavaul. A joué toute la rencontre Maxence Chapuis , Andrézieux : Victoire 2-0 à Villeurbanne. Remplacé à la 73ème minute Anthony Vacheron , Andrézieux: Victoire 2-0 à Villeurbanne. Remplacé à la 46ème minute Anthony Maisonnial , Andrézieux : Victoire 2-0 à Villeurbanne. A joué toute la rencontre Habib Koné , Andrézieux : Victoire 2-0 à Villeurbanne. Entré à la 46ème minute Idriss Saadi , Andrézieux : Victoire 2-0 à Villeurbanne. A joué toute la rencontre Hugo Roussey , Thonon Evian Grand Genève : Victoire 2-0 à Chilly. Entré à la 83ème minute Cyril Martin-Pichon , Thonon Evian Grand Genève : Victoire 2-0 à Chilly. Remplacé à la 60ème minuteThéo Braillon, Chambery : Victoire 10-1 à Faverges. A joué toute la rencontreTeo Rolland, Chambery : Victoire 10-1 à Faverges. A joué toute la rencontreJordan Morel, Bourg-en-Bresse : Victoire 6-0 à Cotiere Meximieux. A joué toute la rencontreHugo Contardo, Thiers : Défaite 3-0 à Monistrol. A joué toute la rencontreTheo Blachon, Monistrol : Victoire 3-0 contre Thiers. Averti à la 7ème minuteZachary Ez Zahouany, Monistrol : Victoire 3-0 contre Thiers. Remplacé à la 67ème minuteAxel Gueton, Brioude : Défaite 1-1 (tab 2-3) contre ThiersSidy Sagna, Domerat : Victoire 2-1 à Bezenet Doyet Foot. A joué toute la rencontre.Jonathan Perot, Montluçon : Défaite 1-1 (tab 1-3) à Lapalisse. Entré à la 60ème minuteHadrien Derkum, Craponne: Défaite 3-2 à Miserieux Trevoux. Remplacé à la 72ème minuteMatthieu Obaton, Chavanay : Défaite 1-3 contre Vaulx-en-Velin A joué toute la rencontreClément Roubat, Crest Aouste : Victoire 2-0 contre Sud Ardèche. A joué toute la rencontre. Averti à la 41ème minuteJessim Mahaya, Saint-Chamond : Victoire 5-1 contre Veore Montoison. Remplacé à la 60ème minuteHalkan Kiran, Saint-Chamond : Victoire 5-1 contre Veore Montoison. A joué toute la rencontreHugo Bernocolo, Roche St-Genest : Victoire 4-4 (tab 7-6) à Riom. A joué toute la rencontreVictor Dutreive, Neuville : Défaite 0-0 (tab 2-4) à Lyon Gerland FC. Remplacé à la 20ème minuteCorentin Bariol, Saint-Just Saint-Rambert, Vcitoire 1-0 à Meginand. A joué toute la rencontreJohan Blassy, Sucs et Lignon : Victoire 1-1 (tab 4-2) à Académie Moulins. A joué toute la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon : Victoire 1-1 (tab 4-2) à Académie Moulins. A joué toute la rencontreLilian Courault, Saint-Galmier : Victoire 1-0 à Sorbiers la Talaudière. Entré à la 67ème minuteMathias Degache, Rhone Vallées : Victoire 3-1 à Domarin. Remplacé à la 73ème minute