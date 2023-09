[Coupe de France, 3Ã¨me tour] Assaf (3), Balp, Javelle et Tack buteurs

Coupe de France / National 3 et inférieurs

Voici les résultats du week-end concernant la Coupe de FranceAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 5-0 à Mirebeau. A joué toute la rencontre. Buteur à la 65ème minuteYoann Greco, Chatellerault : Victoire 5-0 à Mirebeau. Entré à la 33ème minute Yoann Mollo , Istres : Victoire 5-0 à Mondragon. Thibault Balp , Agde : Victoire 3-3 (Tab 4-1) à Castelnau le Cres. Buteur à la 84ème minute. A joué toute la rencontre Adrien Fleury , Linas-Montlhéry : Victoire 4-0 à Bagneux. TitulaireMatthéo Marsac, Is Selongey : Victoire 7-0 à CFT. Entré à la 63ème minuteKoceila Kara, Valence : Victoire 1-0 à Salaise. Remplacé à la 57ème minuteJawad Bourderbane, Valence : Victoire 1-0 à Salaise. Averti à la 38ème minute. A joué toute la rencontreHugo di Piazza, Espaly : Victoire 5-1 à Vergongheon. Remplacé à la 46ème minuteGabay Allaigre, Espaly : Victoire 5-1 à Vergongheon. Entré à la 46ème minuteKais Bendriss, Espaly : Victoire 5-1 à Vergongheon. A joué toute la rencontreThéo Braillon, Chambery : Victoire 7-0 à Vallee Bleue. A joué toute la rencontreTeo Rolland, Chambery : Victoire 7-0 à Vallee Bleue. A joué toute la rencontre Thomas Vogel , Limonest : Victoire 4-0 à Vichy. A joué toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Victoire 4-0 à Vichy. Entré à la 45ème minuteMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 4-0 à Trezelloise. A joué toute la rencontre Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Victoire 4-0 à Trezelloise. A joué toute la rencontreClément Etchebar, Chassieu-Decines. Victoire 11-0 à Montcel. Entré à la 60ème minuteDamien Moulin, Esterel : Défaite 1-4 contre FC Rousset. Remplacé à la 60ème minuteHugo Contardo, Thiers : Victoire 2-0 à Cournon. A joué toute la rencontreAxel Gueton, Brioude : Victoire 0-0 (tab 9-8) à Entente Nord Lozère. Averti à la 75ème minute. A joué toute la rencontreTheo Blachon, Monistrol : Victoire 5-0 à Brives SauveteursAlexandre Assaf, Monistrol : Victoire 5-0 à Brives Sauveteurs. Auteur d'un triplé aux 20ème, 51ème et 85ème minuteFrancis Menetrieux, Salaise : Défaite 0-1 contre Valence. A joué toute la rencontreCyrille Noyer, Montélimar : Défaite 1-0 à Valence FC. Remplacé à la 65ème minuteLilian Courault, Saint-Galmier : Victoire 2-0 à Pays de CoiseJohan Blassy, Sucs et Lignon, Victoire 3-3 (tab 7-6) contre Cusset. A joué toute la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon, Victoire 3-3 (tab 7-6) contre Cusset. A joué toute la rencontre. Buteur à la 75ème minuteAxel Mathevet, Villars : Victoire 3-0 à Montregard Jeunes. A joué toute la rencontreCedric Chausse, Montregard : Défaite 3-0 à Villars. Entré à la 73ème minute minuteSidy Sagna, Domerat : Victoire 2-0 à Chatel Guyon : Remplacé à la 66ème minuteClément Roubat, Crest Aouste : Victoire 8-0 à Ancone. A joué toute la rencontreMatthieu Obaton, Chavanay : Victoire 10-0 à Montelier. A joué toute la rencontreMathias Degache, Rhone Vallées : Victoire 4-0 à Tournon. A joué toute la rencontreRomain Vaz, La Fouillouse : Défaite 0-3 contre Vaulx-en-Velin. Remplacé à la 72ème minuteCorentin Bariol, Saint-Just Saint-Rambert, Victoire 7-1 contre Manival St-Ismer. A joué toute la rencontreJessim Mahaya, Saint-Chamont : Victoire 8-1 à La Chaumière. A joué toute la rencontreHugo Bernocolo, Roche St-Genest : Victoire 1-0 à Sassenage. A joué toute la rencontreGuillaume Dauphin, Savigneux-Montbrison : Défaite 1-1 (tab 3-5) à St Genis Laval. Entré à la 31ème minute.Victor Dutreive, Neuville : Victoire 2-0 à Ruy Montceau. A joué toute la rencontreHadrien Derkum, Craponne, Victoire 4-1 à Montanay. Entré à la 14ème minute