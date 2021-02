[RÃ©sultats Ã©tranger, 14 fÃ©vrier] Aubameyang (3), Fleury (3), Veretout (2) et Bergessio buteur ce dimanche

Résultats Etranger, dimanche

Seuls les joueurs qui étaient dans les groupes apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, restés sur le banc, suspendus et autres joueurs non retenus.

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal



Victoire 4-2 contre Leeds. Auteur d'un triplé aux 13ème, 41ème et 47ème minute. A joué toute la rencontre

Léonie Fleury - Servette Genève



Victoire 8-1 contre Lugano. Auteur d'un triplé aux 61ème, 75ème et 89ème minute. A joué toute la rencontre

Jordan Veretout - AS Roma



Victoire 3-0 contre Udinese. Auteur de 2 buts aux 5ème et 25ème minute.

Averti à la 71ème et remplacé à la 78ème minute

Gonzalo Bergessio - Nacional Montevideo (Uruguay)



Match nul 1-1 contre Plaza Colonia. Buteur à la 66ème minute. A joué toute la rencontre

Kevin Malcuit - Fiorentina



Défaite 2-1 à la Sampdoria. Entré à la 83ème minute.

Emmanuel Riviére - Crotone



Défaite 1-2 contre Sassuolo. Entré à la 73ème minute.

Kubilay Aktas - Denizlispor



Défaite 2-0 à Konyaspor. Remplacé à la 73ème minute

Ismaël Diomandé - Konyaspor



Victoire 2-0 contre Denizilspor. Remplacé à la 88ème minute

Alexandros Katranis - Hatayspor



Match nul 0-0 contre Alanyaspor. A joué toute la rencontre

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 2-0 contre Eintracht Brunswick. A joué toute la rencontre.

Raphaël Lecomte - Deinze



Match nul 1-1 à Lierse. Remplacé à la 81ème minute

Sergi Palencia - Leganes



Victoire 3-1 contre Albacete. Remplacé à la 83ème minute

Méline Gerard - Real Betis



Victoire 3-1 au Depor La Corogne. A joué toute la rencontre.

Yohan Benalouane - Aris Salonique



Match nul 0-0 contre Panaitolikos. A joué toute la rencontre

Oussama Tannane - Vitesse Arnheim



Défaite 0-2 contre Twente. Remplacé dès la 38ème minute.

Lawrence Quaye - Umm Salal (Qatar, L1)



Défaite 0-1 contre Qatar SC. A joué toute la rencontre.

Amandine Soulard - Servette Genève



Victoire 8-1 contre Lugano. A joué toute la rencontre. Passeuse sur le 7ème but.

Marie Duclos - Servette Genève



Victoire 8-1 contre Lugano. Entré à la 46ème minute

Entraîneurs

LaurentBlanc - Al Rayyan (Qatar)



Défaite 2-0 à Al Duhail.