[RÃ©sultats] Victoire pour Zouma, Saint-Maximin et ThÃ©ophile-Catherine

Résultats semaine

Kurt Zouma - Chelsea



Victoire 2-0 contre Liverpool en 8èmes de finale de la Cup. A joué toute la rencontre

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 3-2 à WBA en 8èmes de finale de la Cup. Passeur sur le 1er but. Remplacé à la 80ème minute

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Victoire 2-0 à Hadjuk Split. A joué toute la rencontre. 1er au classement.