[Amateurs et Jeunes] Gaetan Charbonnier (2) et Kylian Veniere buteurs

Regional 1 et inférieurs

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs évoluant en Régional 1 et inférieurs.si vous avez joué à l'ASSE dans les équipes de jeunes et que vous ne figurez pas dans cette liste, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact en indiquant vos noms, prénoms, les équipes où vous avez joué avec l'ASSE et dans quel club vous jouez en ce moment, avec la division précise.Hugo Bernocolo, Firminy : Match nul 3-3 à Goal B. Entré à la 39ème minute et averti à la 85ème minuteAlpha NGongar, Firminy : Match nul 3-3 à Goal B. Pas dans le groupeSidy Sagna, Domerat : Victoire 3-1 contre Montluçon. A joué toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Match nul 1-1 contre Monistrol. Remplacé à la 78ème minuteHugo Contardo, Thiers : Match nul 1-1 contre Monistrol. Pas dans le groupe Alexandre Assaf , Monistrol/Loire : Match nul 1-1 à Feurs. Pas dans le groupeThoe Blachon, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 à Feurs. A joué toute la rencontreJules Bardel, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 à Feurs. A joué toute la rencontre. Averti à la 86ème minuteStevens Leleux, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 à Feurs. Pas dans le groupeZachary Ez Zahouany, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 à Feurs. Remplacé à la 78ème minuteKoceila Kara, Entente Crest-Aouste : Victoire 5-0 à Sporting Nord Isère. Pas dans le groupeClément Roubat, Entente Crest-Aouste : Victoire 5-0 à Sporting Nord Isère. A joué toute la rencontreFrancis Menetrieux, Valence : Victoire 2-0 à Saint-Cyr. Entré dès la 13ème minute Matthias Degache , Rhone-Vallées : Défaite 2-1 à Grenoble B. Entré à la 62ème minuteSlimane Boumali, Fabregues : Défaite 2-1 à Fabrègues. Remplacé à la 70ème minute Quentin Vandamme , Clermontaise : Match nul 3-3 contre Saint-Esteve Perpignan. Pas dans le groupeGaetan Charbonnier, Pouzauges : Victoire 4-2 contre Nantes St Med Doulon en Coupe. Buteur aux 73ème et 83ème minute. A joué toute la rencontreJohan Blassy, Sucs et Lignon : Défaite 0-2 contre Fraternelle. A joué toute la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon : Défaite 0-2 contre Fraternelle. A joué toute la rencontreClément Etchebar, Chavanay : Victoire 3-1 à Valence B. Entré à la 65ème minuteMatthieu Obaton, Chavanay : Victoire 3-1 à Valence B. A joué toute la rencontre Adrien Valente , L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. A joué toute la rencontre.Pape Abdoulaye Coulibaly, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. A joué toute la rencontre.Steven Cali, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. Pas dans le groupe.Chahine Chalabi, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. Pas dans le groupe. Remplacé à la 79ème minuteNicolas Fèvre, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. Pas dans le groupe.Aurélien Sion, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. A joué toute la rencontre. Averti à la 72ème minuteElliot Bon, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. Pas dans le groupe.Gael Mabiala, L'Etrat la Tour Sportif : Victoire 3-0 contre Scol. Remplacé à la 76ème minuteCarl Medjani, Salaise Rhodia : Défaite 0-3 contre La tour Saint-Clair. Pas dans le groupeHadrien Derkum, Craponne : Victoire 1-0 contre ASSM. A joué toute la rencontreFlorian Thalamy, FC Lyon : Défaite 1-4 contre Thonon Evian B. A joué toute la rencontre. Averti à la 86ème minuteYoric Ravet, FC2A : Victoire 4-1 contre Feurs B. A joué toute la rencontre Nathanael Dieng , Foron : Victoire 3-1 contre Lyon Sud. A joué toute la rencontre Victor Dutreive , Neuville : rencontre à Feillens arretéeWilliam Marimoutou, Neuville : rencontre à Feillens arretée Marwane Hammouche , Vaulx-en-Velin B : Victoire 2-1 contre Miserieux Trevoux. entré à la 61ème et averti à la 84ème minute Thibault Balp , Sporting Cub Sète : Victoire 1-0 à Nimes Chemin Bas. Pas dans le groupe Cédric Boustouler , Alès B : Match nul 0-0 contre Castelnau le Crès. A joué toute la rencontreDavid Gigliotti, Berre : Défaite 0-2 contre US Valettoise. A joué toute la rencontreMatthéo Marsac, Paray-le-Monial : Pas de rencontreMathieu Goncalves, Saint-Just Saint-Rambert : Victoire 2-1 à CSM. A joué toute la rencontreCorentin Bariol, Saint-Just Saint-Rambert : Victoire 2-1 à CSM. Pas dans le groupe Clément Jouve , Saint-Galmier : Victoire 4-0 contre Limonest B. Pas dans le groupeLilian Courault, Saint-Galmier : Victoire 4-0 contre Limonest B. Pas dans le groupeMaxime Gacon, Monistrol B : Victoire 1-0 contre Seauve. Pas dans le groupe Albion Jetishi , Espaly B : Match nul 2-2 à Vic le Comte. A joué toute la rencontre Damien Moulin , AS Esterel : Victoire 4-1 contre O. Montelais. Pas dans le groupe

U19

Noan Gallo , Reims : Victoire 3-2 contre Bobigny. Pas dans le groupe Gabin Sabathié , Dijon : Rencontre contre Auxerre reportéeKelyan Ricignuolo, Marignane : Victoire 2-0 à Colomiers. Pas dans le groupeMaxime Pérard, Ghisonaccia : Défaite 0-5 contre Saint-Etienne B. Pas dans le groupeEsteban Fernandes, Andrézieux : Victoire 6-0 contre Racing Besançon. Entré à la 62ème minuteKylian Veniere, Andrézieux : Victoire 6-0 contre Racing Besançon. Buteur à la 87ème minute. A joué toute la rencontreMoussa Sissoko, Quevilly : Défaite 2-1 à Dunkerque. Pas dans le groupe

Entraineurs