[Résultats, amateurs et jeunes] Francis Menetrieux buteur contre Cluses

Amateurs et Jeunes

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs évoluant chez les amateurs et les jeunes.Hugo Bernocolo, Firminy : Match nul 1-1 contre Montluçon. Pas dans le groupeAlpha NGongar, Firminy : Match nul 1-1 contre Montluçon.. Pas dans le groupe Alexandre Assaf , Monistrol/Loire : Match nul 2-2 à Goal B. Pas dans le groupeThoe Blachon, Monistrol/Loire : Match nul 2-2 à Goal B. A joué toute la rencontreJules Bardel, Monistrol/Loire : Match nul 2-2 à Goal B. Pas dans le groupeStevens Leleux, Monistrol/Loire : Match nul 2-2 à Goal B. Entré à la 64ème minuteZachary Ez Zahouany, Monistrol/Loire : Match nul 2-2 à Goal B. A joué toute la rencontreKoceila Kara, Entente Crest-Aouste : Défaite 4-1 à Villefranche B. Pas dans le groupeClément Roubat, Entente Crest-Aouste : Défaite 4-1 à Villefranche B. Averti à la 25ème et remplacé à la 82ème minuteFrancis Menetrieux, Valence : Victoire 4-1 contre Cluses. Buteur à la 10ème minute. Matthias Degache , Rhone-Vallées : Victoire 3-1 à St Cyr. Pas dans le groupeSlimane Boumali, Fabregues : Match nul 1-1 contre Canet B. A joué toute la rencontre Quentin Vandamme , Fabregues :Match nul 1-1 contre Canet B. A joué toute la rencontre. Averti à la 35ème minute Adrian Adam , Montauban : Match nul 2-2 à Luzenac. Pas dans le groupeGaetan Charbonnier, Pouzauges : Victoire 2-0 contre Cholet en Coupe. Averti à la 58ème et remplacé à la 81ème minute Thibault Balp , Sporting Cub Sète : Victoire 5-4 contre Aimargues. Pas dans le groupeDavid Gigliotti, Berre : Victoire 5-1 contre Villefranche B. Remplacé à la 79ème minute Cédric Boustouler , Alès B : Défaite 1-4 contre Chemin Bas d'Avignon. Pas dans le groupe Damien Moulin , AS Esterel : Match nul 1-1 à Olympique Londais. Pas dans le groupe

U19

Esteban Fernandes, Andrézieux : Défaite 3-0 à Clermont. Remplacé à la 63ème minute Noan Gallo , Reims : Défaite 6-3 à Troyes. Buteur contre-son-camp à la 90ème minute. A joué toute la rencontreKelyan Ricignuolo, Marignane : Défaite 0-4 contre Toulouse. Pas dans le groupeMaxime Pérard, Ghisonaccia : Défaite 2-1 à Montpellier. Pas dans le groupe

Entraineurs

Alan Mermillod, Beaucouzé (U19) : Défaite 4-0 à Nantes Cédric Varrault , Nice (U19) : Défaite 2-0 à Saint-EtienneEros Mongelli, Gazelec Ajaccio (EA, U19) : Victoire 1-0 contre MarseillePatrick Moreau, Bastia (U17, EA) : Défaite 1-2 contre Monaco.Anthony Le Tallec, Le Havre B, EA (R1) : Victoire 4-1 contre MaladrerieChristophe Landrin, Sotteville (R1, EA) : Match nul 1-1 contre YvetotSylvain Prétin, Firminy, entraineur-adjoint (R1) : Match nul 1-1 contre MontluçonClément Peillon, Firminy, entraineur (R1) : Match nul 1-1 contre MontluçonAnthony Badel, Firminy, entraineur (R1) : Match nul 1-1 contre Montluçon Nicolas Guibal , La Clermontaise (R1) : Match nul 3-3 au Grau du Roi.Olivier Sorlin, Cluses-Sconzier (R1) : Défaite 4-1 à Valence Geoffrey Dernis , Atlas Paillade (R1) : Victoire 3-0 contre Nîmes B Mickaël Maire, Montluçon (EA, R1) : Match nul 1-1 à Firminy