[Amateurs et jeunes] Matthias Degache et Kylian Veniere buteur

Regional 1 et inférieurs

Voici les r√©sultats du week-end concernant les anciens joueurs √©voluant en R√©gional 1 et inf√©rieurs.si vous avez jou√© √† l'ASSE dans les √©quipes de jeunes et que vous ne figurez pas dans cette liste, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact en indiquant vos noms, pr√©noms, les √©quipes o√Ļ vous avez jou√© avec l'ASSE et dans quel club vous jouez en ce moment, avec la division pr√©cise.Hugo Bernocolo, Firminy : Victoire 1-0 √† Domerat. Pas dans le groupeAlpha NGongar, Firminy : Victoire 1-0 √† Domerat. Pas dans le groupeSidy Sagna, Domerat : D√©faite 0-1 contre Firminy. A jou√© toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Victoire 3-0 contre Montlu√ßon. A jou√© toute la rencontreHugo Contardo, Thiers : Victoire 4-1 contre Le Puy B. A jou√© toute la rencontre. Alexandre Assaf , Monistrol/Loire : Match nul 0-0 √† Blavozy. A jou√© toute la rencontreThoe Blachon, Monistrol/Loire : Match nul 0-0 √† Blavozy. A jou√© toute la rencontreJules Bardel, Monistrol/Loire : Match nul 0-0 √† Blavozy. Remplac√© √† la 74√®me minuteStevens Leleux, Monistrol/Loire : Match nul 0-0 √† Blavozy. A jou√© toute la rencontreZachary Ez Zahouany, Monistrol/Loire : Match nul 0-0 √† Blavozy. A jou√© toute la rencontreKoceila Kara, Entente Crest-Aouste : Match nul 2-2 √† Grenoble B. Pas dans le groupeCl√©ment Roubat, Entente Crest-Aouste : Match nul 2-2 √† Grenoble B. Pas dans le groupeFrancis Menetrieux, Valence : Victoire 7-1 √† Sporting Nord Is√®re. Pas dans le groupe Matthias Degache , Rhone-Vall√©es : Victoire 1-1 contre Bourg-en-Bresse B. Buteur √† la 35√®me et remplac√© √† la 70√®me minuteSlimane Boumali, Fabregues : D√©faite 2-4 contre B√©ziers. Pas dans le groupe Adrian Adam , Montauban : Victoire 4-1 contre Rodez B. Pas dans le groupe Quentin Vandamme , Clermontaise : Victoire 2-0 contre Canet B. Pas dans le groupeGaetan Charbonnier, Pouzauges : D√©faite 3-1 √† Chang√©. A jou√© toute la rencontreJohan Blassy, Sucs et Lignon : Victoire 2-1 contre Aurillac B. A jou√© toute la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon : Victoire 2-1 contre Aurillac B. A jou√© toute la rencontreCl√©ment Etchebar, Chavanay : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais B. Remplac√© √† la 46√®me minuteMatthieu Obaton, Chavanay : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais B. Pas dans le groupe Adrien Valente , L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. A jou√© toute la rencontrePape Abdoulaye Coulibaly, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. A jou√© toute la rencontreSteven Cali, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. A jou√© toute la rencontreChahine Chalabi, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. Entr√© √† la 61√®me minuteNicolas F√®vre, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. Pas dans le groupeAur√©lien Sion, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. Remplac√© √† la 61√®me minuteElliot Bon, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. Pas dans le groupeGael Mabiala, L'Etrat la Tour Sportif : D√©faite 0-1 contre La Tour St-Clair. Pas dans le groupeCarl Medjani, Salaise Rhodia : D√©faite 2-1 √† Craponne. A jou√© toute la rencontreHadrien Derkum, Craponne : Victoire 2-1 contre Salaise Rhodia. A jou√© toute la rencontreAlexandre Loubet, Lapalisse : Match nul 0-0 contre Fraternelle Le Cendre . Pas dans le groupeFlorian Thalamy, FC Lyon : D√©faite 3-2 √† annecy-le-Vieux. A jou√© toute la rencontreYoric Ravet, FC2A : Victoire 1-0 contre Venissieux. Pas dans le groupe Nathanael Dieng , Foron : Match nul 2-2 contre Thonon Evian B. A jou√© toute la rencontre Victor Dutreive , Neuville : Victoire 3-0 contre Miserieux Trevoux. Pas dans le groupeWilliam Marimoutou, Neuville : Victoire 3-0 contre Miserieux Trevoux. Pas dans le groupe Marwane Hammouche , Vaulx-en-Velin B : Victoire 2-0 contre Andrezieux B. Entr√© √† la 14√®me et averti √† la 68√®me minute Idriss Saadi , Andrezieux B : D√©faite 2-0 √† Vaulx-en-Velin B. Remplac√© √† la 63√®me minute Habib Kone , Andrezieux B : D√©faite 2-0 √† Vaulx-en-Velin B. A jo√© toute la rencontre Thibault Balp , Sporting Cub S√®te : Victoire 2-1 √† Al√®s B. Pas dans le groupeDavid Gigliotti, Berre : Match nul 1-1 √† Mouans Sartoux. A jou√© toute la rencontreMatth√©o Marsac, Paray-le-Monial : D√©faite 0-1 contre Chevigny St Sauveur. Pas dans le groupe C√©dric Boustouler , Al√®s B : D√©faite 1-2 contre S√®te. Pas dans le groupeMathieu Goncalves, Saint-Just Saint-Rambert : Match nul 2-2 √† Saint-Galmier. A jou√© toute la rencontreCorentin Bariol, Saint-Just Saint-Rambert : Match nul 2-2 √† Saint-Galmier. Averti √† la 90√®me minue. A jou√© toute la rencontre Cl√©ment Jouve , Saint-Galmier : Match nul 2-2 contre St Just St Rambert. Pas dans le groupeLilian Courault, Saint-Galmier : Match nul 2-2 contre St Just St Rambert. Pas dans le groupeMaxime Gacon, Monistrol B : Victoire 3-1 contre Valence FC. Pas dans le groupe Albion Jetishi , Espaly B : appel√© en √©quipe 1 Damien Moulin , AS Esterel : Victoire 3-0 contre Gap Foot 05

U19

Noan Gallo , Reims : Victoire 2-0 à Auxerre. Entré à la 59ème minute Gabin Sabathié , Dijon : Victoire7-2 contre Paris FC. A joué toute la rencontreKelyan Ricignuolo, Marignane : Victoire 2-1 contre Monaco. Pas dans le groupeMaxime Pérard, Ghisonaccia : Défaite 3-0 à Marseille. Pas dans le groupeEsteban Fernandes, Andrézieux : Victoire 3-0 à Mulhouse. A joué toute la rencontreKylian Veniere, Andrézieux : Victoire 3-0 à Mulhouse. Buteur à la 55ème minute. A joué toute la rencontre

Entraineurs