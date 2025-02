[Amateurs] Doublé pour Menetrieux et Guechi

Amateurs et Jeunes

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs évoluant chez les amateurs et les jeunesSamy Messili, Feurs : Match nul 2 à 2 à Firminy. Remplacé à la 70ème minuteHugo Contardo, Thiers : Victoire 3-0 à Velay. A joué toute la rencontre Alexandre Assaf , Monistrol/Loire : Match nul 1-1 au Puy B. Remplacé à la 46ème minuteThoe Blachon, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 au Puy B. A joué toute la rencontreJules Bardel, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 au Puy B. A joué toute la rencontreStevens Leleux, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 au Puy B. Entre à la 62ème et aAverti à la 90ème minuteZachary Ez Zahouany, Monistrol/Loire : Match nul 1-1 au Puy B. Remplacé à la 62ème minuteClément Roubat, Entente Crest-Aouste : Victoire 5-1 contre Bourg-Peronnas B. A joué toute la rencontreFrancis Menetrieux, Valence : Match nul 2-2 contre Grenoble B. A joué toute la rencontre. Auteur des 2 buts.Slimane Boumali, Fabregues : Victoire 5-3 contre Frontignan. Remplacé à la 56ème minute Quentin Vandamme , Fabregues : Victoire 5-3 contre Frontignan. A joué toute la rencontre. Averti à la 76ème minuteGaetan Charbonnier, Pouzauges : Défaite 2-3 contre Le Mans B. A joué toute la rencontre. Averti à la 57ème minute Abderraouf Guechi , Nancy B : Victoire 3-0 contre Colmar B. Auteur d'un doublé aux 82ème et 86ème minutes. A joué toute la rencontreJohan Blassy, Sic et Lignon : Victoire 4-0 contre Issoire. A joué toute la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon : Victoire 4-0 contre Issoire. Entré à la 59ème minuteMatthieu Obaton, Chavanay : Victoire 3-1 contre Scol. A joué toute la rencontreBaptiste Gabard, Hauts Lyonnais B : Match nul 1-1 contre ASSM. A joué toute la rencontre Adrien Valente , L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien.Pape Abdoulaye Coulibaly, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien. A joué toute la rencontre.Steven Cali, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien. Remplacé à la 54ème minuteChahine Chalabi, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien. Remplacé à la 66ème minuteAurélien Sion, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien. A joué toute la rencontre. Averti à la 90ème minuteElliot Bon, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien. A joué toute la rencontre. Anthony Vacheron , L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-0 au Stade Amplepuisien. A joué toute la rencontre.Carl Medjani, Salaise Rhodia : Victoire 3-1 à Valence B. A joué toute la rencontreHadrien Derkum, Craponne : Victoire 2-1 à Bourgoin B. A joué toute la rencontreFlorian Thalamy, FC Lyon : Défaite 4-2 à Manival. A joué toute la rencontre. Averti à la 87ème minuteYoric Ravet, FC2A : Match nul 0-0 à Vaulx-en-Velin B. Entré à la 71ème minute Victor Dutreive , Neuville : Défaite 0-2 contre Feurs B. A joué tout la rencontreDavid Gigliotti, Berre : Victoire 4-1 contre Mouans Sartoux. A joué toute la rencontre Cédric Boustouler , Alès B : Match nul 2-2 contre Aimargues. A joué toute la rencontreMathieu Goncalves, Saint-Just Saint-Rambert : Match nul 2-2 à Limonest B. A joué toute la rencontre.Corentin Bariol, Saint-Just Saint-Rambert : Match nul 2-2 à Limonest B. A joué toute la rencontre.

U19

Gabin Sabathié , Dijon : Match nul 1-1 à Strasbourg. A joué toute la rencontre

Entraineurs

Sylvain Prétin, Firminy, entraineur-adjoint (R1) : Match nul 2-2 contre FeursClément Peillon, Firminy, entraineur (R1) : Match nul 2-2 contre FeursAnthony Badel, Firminy, entraineur (R1) : Match nul 2-2 contre Feurs Baptiste Lafleuriel , Orvault (R1) : Défaite 2-1 aux Herbiers B Jessy Moulin , Feurs (R1, Ent gardiens) : Match nul 2-2 à FirminyOlivier Sorlin, Cluses-Sconzier (R1) : Match nul 0-0 contre St Cyr - Collonges Geoffrey Dernis , Atlas Paillade (R1) : Victoire 3-2 contre Mende Mickaël Maire, Montluçon (EA, R1) : Match nul 1-1 contre Blavozy Fabien Boudarène , FC Villards l'Isle (R2) : Match nul 0-0 contre Bart Cyrille Noyer , Atomistes Pierrelatte (R3) : Victoire 1-0 à HostunHamza Brayac, St Christo Marcenod (R3) : Victoire 1-0 contre Belleroche