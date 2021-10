[RÃ©sultats, lundi et mardi] Aubameyang buteur contre Crystal Palace

Résultats lundi et mardi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal



Match nul 2-2 contre Crystal Palace. Ouvre le score à la 8ème minute. A joué toute la rencontre

Bafé Gomis- Al Hilal (Arabie Saoudite)



Victoire 2-1 à Al Nasr en 1/2 finale de l'AFC Champions League. Remplacé à la 76ème minute

Baixu Xiang - Chengdu Rongcheng



Défaite 1-2 contre Sichuan Jiuniu en Coupe. Remplacé à la 78ème minute