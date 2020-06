RenÃ© Lobello

René Lobello

Le technicien français n'est plus l'entraîneur du Hassania Agadir (D1 marocaine).

Volontairement discret, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 2003 avec l'Etoile du Sahel (Tunisie) s'explique ici sur les raisons de cette rupture.



«René Lobello, comment se déroule votre mission au Maroc avec le HUSA, qualifiée pour une demi-finale africaine contre la Renaissance de Berkane ?

L'aventure avec le HUSA Agadir vient tout juste de se terminer. Nous avons acté la résiliation d'un commun accord avec le président Sidinou.



Pour quelles raisons, alors que vous jouiez pour le maintien en Botola et surtout, que vous aviez atteint le dernier carré en Coupe d'Afrique ?

C'est la conséquence de la pandémie de Covid-19. Je suis arrivé début mars. Dans un premier temps, on s'est qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération contre les Libyens d'Al-Nasr. On a également obtenu un point précieux en Championnat contre les FAR, bien classés, en match en retard. Ensuite, les stades ont été fermés. Je suis resté à Agadir pendant quinze jours. Puis j'ai demandé à partir sur le dernier vol pour la France, fin mars.



À ce moment-là, vous étiez toujours l'entraîneur ?

Absolument. J'ai d'ailleurs proposé à mon président de ne pas être payé tout au long de la crise sanitaire. Ça n'avait pas de sens. Depuis la France, on a mis en place une plateforme pour pouvoir assurer les séances d'entraînement par vidéo. Le temps a passé et le club a commencé à souffrir sur le plan économique, la situation devenait difficile.



Est-ce ce qui a motivé votre décision ?

Tout à fait. Le président Sidinou a été remarquable sur le plan humain. On s'est parlé jeudi dernier, et c'est à ce moment là que nous avons officialisé la résiliation. Je ne suis pas procédurier. On s'est mis d'accord en quelques minutes. Naturellement, je suis triste parce que le projet me plaisait beaucoup, notamment sur le volet jeunes et formation.



Où êtes-vous actuellement ?

Chez moi, en Corse. Je souhaite rebondir dès que possible, toujours à l'étranger, quel que soit le continent. Je cherche le bon projet pour cela. Faire des piges et jouer le pompier, cela ne m'intéresse pas !»



Propos recueillis par Frank Simon pour France Football