La rencontre Bochum / Gladbach arrÃªtÃ© en raison d'un jet de projectile sur un arbitre assistant

Bochum / Gladbach

La rencontre Bochum / Gladbach a été interrompu hier soir par un jet de gobelet de bière sur un des arbitres assistant alors que les visiteurs menaient 2 buts à 0.

Le capitaine de Bochum, Anthony Losilla , s'est alors dirigé vers la tribune incriminée afin de calmer et réprimander les "supporters".

Les deux clubs ont immédiatement condamné l'incident sur les réseaux sociaux, Bochum présentant ses excuses à l'arbitre visé, déplorant une «soirée embarrassante et amère» à cause «d'un geste extrêmement stupide».



La déclaration officielle de Bochum

Voilà la déclaration de Bochum: «C'est tout simplement triste et honteux. Après un jet de gobelet sur l?arbitre de ligne Christian Gittelmann, le match contre le @borussia a d'abord été interrompu. Le match ne sera pas relancé. Le #BOCBMG est interrompu. Nous ne pouvons que présenter nos excuses les plus sincères à Christian Gittelmannn. Une soirée hautement embarrassante et amère pour nous. Une action extrêmement stupide.»