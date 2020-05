[Mercato] Les mouvements de cette semaine : Ntep, Mahaya, Gelson

Voici les mouvements du mercato estival concernant les anciens joueurs de l'ASSE

Arsène Elogo s'est engagé pour Valenciennes. Il était en fin de contrat avec Grenoble

Franck Priou confirm√© comme entra√ģneur d'Endoume (N3)

Landry N'Guemo raccroche les crampons et devient entraineur des 18 ans (R1) de COS Villers-lès-Nancy tout en passant son BEF

Paul-George Ntep signe à Guingamp

Claude Robin ne sera pas l'entraineur de Dunkerque en L2

Yves Brecheteau, responsable de la formation de Sète (N1)

Gelson Fernandes arrête sa carrière la fin de cette saison.

Jessim Mahaya rejoint Bourgoin-Jallieu (N3)

Le récapitulatif des autres semaines

J√©r√©my Cl√©ment, entra√ģneur Bourgoin-Jallieu (N3)Geoffrey Dernis, conseiller sportif ES Perols (R3)Philippe Cuervo confirm√© √† Ardviz (R1) comme EA la saison prochaineK√©vin Mayi en fin de contrat avec BrestMorgan Guilavogui (Toulon) signe au Paris FC (L2)Jean-Guy Wallemme n'est plus l'entra√ģneur de Chartres (N2) et rejoint Fr√©jus (N2)Abdoulaye Coulibaly ne jouera plus √† Hauts Lyonnais (N2, N3) la saison prochaineMarek Heinz jouera encore cette saison √† V?echovice en 4√®me division tch√®queCl√©ment Cabaton n'est pas prolong√© √† Villefranche (N1)K√©vin Mirallas est laiss√© libre par le Royal Anvers.