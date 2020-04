Claude Robin

Claude Robin, entra√ģneur de Dunkerque, club de National 1, ne comprends pas du tout pourquoi le championnat de National 1 ne s'et pas arr√™t√© comme les autres championnats amateurs.

Le National 1 est un championnat hybride mi-pro, mi-amateur.

Depuis cette interview, le président de Dunkerque a démissionné de son poste président de l'U2C2F (L'Union des Clubs des Championnats Français de Football) pour défendre les intêrets de son club, classé actuellement 2ème et en position de monter en Ligue 2.

¬ę Nous sommes √©coeur√©s. Je croyais qu'on √©tait un Championnat amateur, g√©r√© par la FFF, et on s'aper√ßoit que ce sont les pros qui p√®sent le plus. On est plut√īt b√Ętards, un coup d'un c√īt√©, un coup de l'autre, comme √ßa arrange les plus puissants. En N2, les amateurs font comme nous. Ils se d√©placent en car. C'est incompr√©hensible qu'on ne soit pas trait√©s comme les autres sous pr√©texte qu'il y a cinq √©quipes au statut pro dans notre division. Mon pr√©sident n'a jamais touch√© de gros droits t√©l√© pour boucler son budget. Il met m√™me de sa poche ! Nous sommes tr√®s en col√®re. Sans parler des conditions sanitaires si on reprend... On ne r√©fl√©chit m√™me pas √† une date d'entra√ģnement. C'est ind√©cent de vouloir remettre des joueurs sur le terrain avec ce qui se passe. On n'est pas des pros ! ¬Ľ