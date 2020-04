La vie d' ex de Jean-Louis Zanon

Jean-Louis Zanon

L'ancien milieu de terrain évoque ses souvenirs dans un entretien ce dimanche au journal l'Equipe.

En voici quelques extraits

- Le joueur le plus fort avec lequel il a joué

Michel Platini

- Le joueur le plus fort contre lequel il a joué

Safet Susic

- Le plus gentil

Gérard Janvion

- Le plus fou sur un terrain

Luigi Alfano, joueur de Toulon

- Le plus fou en dehors du terrain

Laurent Paganelli

- Le joueur perdu de vue que vous aimerez revoir

Joseph-Antoine Bell

- Le meilleur souvenir de la carrière

Les JO de Los Angeles en 1984

- Le pire souvenir

La première finale de Coupe de France avec Saint-Etienne contre le PSG

Apr√®s avoir termin√© sa carri√®re comme entra√ģneur-joueur lors de la saison 1993-1994 en DH, √† Gap (Alpes-de-Haute-Provence), Jean-Louis Zanon s'est d√©tourn√© peu √† peu du monde du football. Titulaire du BE2, il ne r√™vait de travailler que dans un seul centre de formation : celui de l'AS Saint-√Čtienne, son club de coeur. Comme l'opportunit√© ne s'est jamais pr√©sent√©e, il s'est d'abord reconverti comme directeur technique dans l'usine textile de moulinage de son ancien beau-p√®re, √† Bourg-Argental, dans la Loire. ¬ę J'ai alors compris qu'apr√®s avoir v√©cu une passion pendant dix-sept ans avec le football, je vivais une petite mort. ¬Ľ Au bout de sept ans, divorc√©, il est revenu vivre √† Saint-√Čtienne, o√Ļ il avait d√©but√© sa carri√®re. ¬ę L√† o√Ļ j'ai connu toutes mes plus belles choses, raconte ce natif de Lafran√ßaise, pr√®s de Montauban. Comme j'ai toujours bricol√©, dans mon milieu paysan et d'immigr√© italien, je suis devenu artisan, en 2004. ¬Ľ Autoentrepreneur, il r√©nove habitations et bureaux depuis. Menuiserie, peinture, fa√Įence et Placopl√Ętre n'ont plus de secrets pour l'un des dix-sept footballeurs fran√ßais m√©daill√©s d'or aux Jeux Olympiques.