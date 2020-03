[Covid-19] Pauline Peyraud-Magnin positive

Pauline Peyraud-Magnin

Pauline Peyraud-Magnin a été contaminée au Covid-19.

Elle s'est en expliquée sur le compte Instagram d'elodie Thomis

¬ę Je me suis fait quand m√™me une frayeur. Tous les m√©decins que j'ai eus m'ont dit que j'avais contract√© le Covid-19. J'ai eu √©norm√©ment de sympt√īmes rattach√©s √† ce virus : fi√®vre, froid polaire, mal de t√™te constant, g√™ne respiratoire, immense fatigue et la perte du go√Ľt et de l'odorat. J'ai coch√© pas mal de cases ¬Ľ,

Source : l'Equipe