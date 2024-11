Voir les nouveautÃ©s sur le site

Le site anciensverts.com vous propose depuis quelques semaines des nouveautés que nous vous expliquons.





A partir de toutes les pages, vous pouvez maintenant :



C'est intéressant de voir des fiches d'une façon aléatoire et en plus selon la catégorie : fiche globale, fiche féminine ou bien encore fiche d'un jeune.





Ensuite, nous avons ajouté cette partie :



Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 477

Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 52

Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 354

Ainsi, le site anciensverts.com suit 477 anciens de l'ASSE qui sont encore actifs, ce chiffre peut évoluer au fur et à mesure des actualisations que nous pouvons faire.

Ce suivi des activités représente ainsi un suivi dans 52 pays à travers le monde (avec la Suisse en tête en excluant la France) et également 354 clubs !

Par pays et par clubs, vous pouvez également accéder à la liste des anciens de l'ASSE.





En plus récemment, nous avons ajouté une statistique qui donne le record du nombre de fiches lues en un jour. Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 4600





Vous avez vu une information incomplète, erronée ?

Vous avez une information ?

Alors ne surtout pas hésiter à nous contacter pour continuer à faire vivre le suivi unique sur Internet des anciens de l'ASSE !



