Plus de 32 millions de lectures des fiches !

Depuis le lancement du comptage du nombre de lectures des fiches sur les anciens et anciennes de l'ASSE (en 2006), nous n'avions jamais pris le temps de regarder, d'analyser, de compter différents chiffres.



Nous l'avons fait récemment et nous avons placé le compteur en temps réel du nombre de fiches qui ont été lues.



Ainsi, en ce mois d'avril 2023, nous comptabilisons plus de 32 millions de lectures ! Oui, ce n'est pas une erreur, plus de 32 millions !



Une page spéciale sur des détails est accessible à partir de la page d'accueil ou directement sur cette page des statistiques.