[EntraÃ®neur] Michel Poinsignon dÃ©barquÃ© du FC Annecy

Michel Poinsignon

Michel Poinsignon n'est plus l'entraîneur d'Annecy, classé dernier en National 1.

Lui et son staff ont été débarqués hier

Le communiqué complet du FC Annecy

La Direction du FC ANNECY a décidé de retirer, ce mardi 8 décembre 2020, la responsabilité du groupe National à Michel POINSIGNON ainsi qu'à l'ensemble de son staff technique. Le FC ANNECY dans son ensemble, tient à remercier Michel POINSIGNON pour son travail et son implication de chaque instant durant ses nombreuses années au sein du club, ponctuées notamment par quatre accessions en six saisons. Le Club tient également à remercier l?ensemble de son staff technique pour son action réalisée dans des conditions très particulières (fermeture du stade, qualité des infrastructures d?entraînement, cas de Covid?)



À compter de ce jour, la responsabilité du groupe National est confiée jusqu?à nouvel ordre à Rémi DRU, Responsable de de la Formation du FC ANNECY, ainsi qu'à Nicolas GOUSSÉ, son adjoint. L'ensemble du Club reste, plus que jamais, mobilisé pour atteindre son objectif sportif, son maintien en championnat National à l'issue de cette saison.