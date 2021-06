[Mercato] Les mouvements de la semaine derniÃ¨re

Voici les mouvements connus de la semain dernière concernant le mercato estival

Romain Revelli est le nouvel entraîneur de Dunkerque

Kenny Rocha Santos rejoint Ostende en Belgique

Nassim Ouammou prolonge de 2 ans à Rodez

Yohan Cabaye revient au PSG où il va devenir le directeur sportif du centre de formation

Patrice Garande n'est plus l?entraineur de Toulouse

Pierrick Cros a prolongé à Laval

Idriss Ech chergui quitte Toulon

Nathan Dekoké quitte Lyon-duchère pour rejoindre Quevilly







Les mouvements des semaines précédentes

Thierry Laurey quitte Strasbourg

Rudy Garcia quitte Lyon

David Guion quitte Reims, remplacé par Oscar Garcia

Idriss Saadi n?est pas prolongé à Strasbourg

Christophe Galtier quitte Lille

Anthony Vacheron (Andrezieux) rejoint Romorantin (N2)

Christophe Chaintreuil quitte la direction du centre de formation de Nîmes.

Jerrold Nyemeck quitte le FC Goal (N2)

Maxence Chapuis quitte Annecy(N1)

David Douline quitte Rodez

Daniel Breard est l'entraineur du Club Industriel de Kamsar (Guinée)

Lynel Kitambala prolonge à Bobigny, mais pas Quentin Vogt

Claude Robin quitte Orléans

Hamidou Keyta quitte Botosani

Zakaria Bengueddouj quitte Saint-Priest (N2)

Piotr Swzerziwski rejoint Znicz Pruszkow comme entraineurRomain Revelli ne sera plus l'entraineur d?AndrezieuxOlivier Pantaloni prolonge à Ajaccio comme entraîneurZoumana Camara sera l'entraineur des U19 du PSG la saison prochaineKévin Monnet-Paquet et Mathieu Debuchy quittent l'ASSE à la fin de la saison.Chez les féminines, Gabrielle Lambert retourne au Canada et Cheyenne Shorts part aussi, en discussion avec Orlando Pride.