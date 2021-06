[Mercato] Les mouvements de la semaine derniÃ¨re

Voici les mouvements connus de la semaine dernière concernant le mercato estival

Thierry Laurey nouvel entraineur du Paris FC

Quentin Viera s'engage avec Goal FC (N2) en provenance du Servette.

Julie Debever revient en France et s'engage avec le FC Fleury

David Gigliotti et Mehdi Messaoudi rejoignent Endoume (N3).

David Douline s'engage avec le Servette Genève pour 2 ans.

Idriss Ech Chergui rejoint Hyères (N2)

Vincent Hognon nouvel entraineur du FC Swift Hesperange, au Luxembourg.

Philippe Montanier, nouvel entraineur de Toulouse

Quentin Vogt rejoint Epinal (N2)

Jerrold Nyemeck rejoint Andrézieux

Nathanaël Dieng arrive au Red Star (N)

Bilel Aouacheria rejoint Gil Vicente

Fin de carrière pour Paulo Machado. il reste à Leixoes pour devenir entraineur-adjoint des U23

Sylvain Marchal devient adjoint de la réserve du FC Metz



Les mouvements des semaines précédentes

Maxence Chapuis rejoint le Goal FC, en N2

Maxime Cassara quitte Bourg-en-Bresse où reste Benjamin Corgnet, Anthony Maisonnial et Théo Braillon

Gelson Fernandes est nommé vice-président de Sion (Suisse)

Landry N?Guemo entraineur des U16 de Nancy



Arrêt de carrière pour Johanna Viollaz et Coralie Digonnet

Killian le Roy quitte Chambly

Thibaut Balp quitte sète

Mylène Chavas quitte Dijon pour rejoindre Bordeaux

Nathanaël Dieng quitte Rodez

Retraite pour Camille Catala

Alice Benoit quitte Soyaux

Jeremy Mellot et Paul-Georges Ntep sont en fin de contrat à Guingamp

Pape Paye en fin de contrat à Sochaux

Nabil El zhar a quitté al-Ahli au Qatar



Romain Revelli est le nouvel entraîneur de Dunkerque

Kenny Rocha Santos rejoint Ostende en Belgique

Nassim Ouammou prolonge de 2 ans à Rodez

Yohan Cabaye revient au PSG où il va devenir le directeur sportif du centre de formation

Patrice Garande n'est plus l?entraineur de Toulouse

Pierrick Cros a prolongé à Laval

Idriss Ech chergui quitte Toulon

Nathan Dekoké quitte Lyon-duchère pour rejoindre Quevilly



Thierry Laurey quitte Strasbourg

Rudy Garcia quitte Lyon

David Guion quitte Reims, remplacé par Oscar Garcia

Idriss Saadi n?est pas prolongé à Strasbourg

Christophe Galtier quitte Lille

Anthony Vacheron (Andrezieux) rejoint Romorantin (N2)

Christophe Chaintreuil quitte la direction du centre de formation de Nîmes.

Jerrold Nyemeck quitte le FC Goal (N2)

Maxence Chapuis quitte Annecy(N1)

David Douline quitte Rodez

Daniel Breard est l'entraineur du Club Industriel de Kamsar (Guinée)

Lynel Kitambala prolonge à Bobigny, mais pas Quentin Vogt

Claude Robin quitte Orléans

Hamidou Keyta quitte Botosani

Zakaria Bengueddouj quitte Saint-Priest (N2)

Piotr Swzerziwski rejoint Znicz Pruszkow comme entraineurRomain Revelli ne sera plus l'entraineur d?AndrezieuxOlivier Pantaloni prolonge à Ajaccio comme entraîneurZoumana Camara sera l'entraineur des U19 du PSG la saison prochaineKévin Monnet-Paquet et Mathieu Debuchy quittent l'ASSE à la fin de la saison.Chez les féminines, Gabrielle Lambert retourne au Canada et Cheyenne Shorts part aussi, en discussion avec Orlando Pride.