[Mercato] Les premiers mouvements de cet Ã©tÃ©

Voici les mouvements du mercato estival concernant les anciens joueurs de l'ASSE

Jérémy Clément, entraîneur Bourgoin-Jallieu (N3)Geoffrey Dernis, conseiller sportif ES Perols (R3)Philippe Cuervo confirmé à Ardviz (R1) comme EA la saison prochaineKévin Mayi en fin de contrat avec BrestMorgan Guilavogui (Toulon) signe au Paris FC (L2)Jean-Guy Wallemme n?est plus l?entraîneur de Chartres (N2) et rejoint Fréjus (N2)Abdoulaye Coulibaly ne jouera plus à Hauts Lyonnais (N2, N3) la saison prochaineMarek Heinz jouera encore cette saison à V?echovice en 4ème division tchèqueClément Cabaton n?est pas prolongé à Villefranche (N1)Kévin Mirallas est laissé libre par le Royal Anvers.Benjamin Corgnet ne sera pas prolongé à Strasbourg