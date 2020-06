[Mercato] Les mouvements de cette semaine

Voici les mouvements du mercato estival concernant les anciens joueurs de l'ASSE

Lou Mery rejoint l'équipe féminine de Brest (D2)

Marion Blanc-Gonnet quitte également les Amazones pour raisons professionnelles

Charlotte Lorgeré signe à Nantes (D2)

Arianna Criscione prolonge d'une saison au PSG. Elle sera N¬į2 cette ann√©e.

Kévin Martin rejoint MDA Foot(N2)

Quentin Vogt prolonge à Bobigny (N2), tout comme Louis Beccu à Rumilly-Vallières (N2) et Slimane Boumali à Bourgoin-Jallieu (N3)

Stephen Vincent a mis un terme à sa carrière professionnelle.

Sidy Sagna a signé en Moldavie dans le club de Sfintul, en D1.

Zinedine Touati , prêté par le Stade Tunisien, à l'AS MArsa jusqu'à fin juin 2020.

Clément Cabaton rejoint Andrezieux (N2)

Hugo Roussey rejoint Louhans-Cuiseaux (N2)

Jean-Marie de Zerbi quitte son poste d'entraineur-adjoint à Metz pour raisons familiales.

Joris Mendy (Lorient B) va signer un contrat professionnel

Maeva Bernard (ASSE féminines) rejoint Montauban en D2.

Claude Robin , nouvel entra√ģneur d'Orl√©ans (N1)

Dylan Durivaux rejoint la réserve de Guingamp (N2)

Le récapitulatif des autres semaines

Frédéric Injai quitte Saint-Malo (N2) pour rejoindre Villefranche (N1)

Charlotte Lorgeré quitte Metz, relégué en D2.

Nolan Roux prolonge d'une saison √† N√ģmes

Cyril Martin-Pichon prolonge d'une saison à Bourgoin (N3)

Patrice Carteron prolonge d'une saison avec Zamalek (Egypte)

Abdoulaye Coulibaly, nouvel entra√ģneur de la r√©serve de Veauche (D1)

Anne-Marie Banuta rejoint Brest (D2 féminine)

Jonathan Perot prolonge à Montluçon (N3), mais pas Elliot Gattier

S√©bastien Perez va quitter son r√īle de responsable du recrutement du centre de formation de Marseille

Maxime Cassara rejoint Bourg-en-Bresse (N1) après une saison blanche

Clément Etchebar quitte Bourgoin-Jallieu et rejoint Chassieu-Decines en R1

Léo Petrot prolonge de 2 ans à Andrézieux

Brian Landini ne sera pas prolongé à Evreux (N3)

JC Bahebeck est en fin de contrat avec Utrecht (PB)

Florentin Pogba s'engage 3 ans avec Sochaux

Didier Tholot est le nouvel entra√ģneur de Pau (L2)

Samy Belkorchia va finalement quitter Villefranche (N1)

Kévin Martin quitte également Villefranche !

Grégory Coupet, nouvel entraineur des gardiens de Dijon

Pierre-Yves Argaud ne prolonge pas à Ain Sud (N3)

Lo√Įc Lambert prolonge de 2 ans avec Blois (N2) comme entra√ģneur

Anthony Vacheron quitte Andr√©zieux pour rejoindre l'Union Titus P√©tange au Luxembourg o√Ļ il signe pour 2 ans.

Arsène Elogo s'est engagé pour Valenciennes. Il était en fin de contrat avec Grenoble

Franck Priou confirm√© comme entra√ģneur d'Endoume (N3)

Landry N'Guemo raccroche les crampons et devient entraineur des 18 ans (R1) de COS Villers-lès-Nancy tout en passant son BEF

Paul-George Ntep signe à Guingamp

Claude Robin ne sera pas l'entraineur de Dunkerque en L2

Yves Brecheteau, responsable de la formation de Sète (N1)

Gelson Fernandes arrête sa carrière la fin de cette saison.

Jessim Mahaya rejoint Bourgoin-Jallieu (N3)

J√©r√©my Cl√©ment, entra√ģneur Bourgoin-Jallieu (N3)Geoffrey Dernis, conseiller sportif ES Perols (R3)Philippe Cuervo confirm√© √† Ardviz (R1) comme EA la saison prochaineK√©vin Mayi en fin de contrat avec BrestMorgan Guilavogui (Toulon) signe au Paris FC (L2)Jean-Guy Wallemme n'est plus l'entra√ģneur de Chartres (N2) et rejoint Fr√©jus (N2)Abdoulaye Coulibaly ne jouera plus √† Hauts Lyonnais (N2, N3) la saison prochaineMarek Heinz jouera encore cette saison √† V?echovice en 4√®me division tch√®queCl√©ment Cabaton n'est pas prolong√© √† Villefranche (N1)K√©vin Mirallas est laiss√© libre par le Royal Anvers.