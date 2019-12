[Mercato] MickaÃ«l Pontal n'est plus l'entraineur de Feurs

Mickäel Pontal

n'est plus le coach de l'US Feurs depuis la semaine dernière. L'ancien joueur de l'ASSE paie une crise de résultats irréguliers et il n'était pas sur le banc samedi soir à Salaise pour la rencontre de la 12e journée (défaite 1-0). Par la voix de son directeur général Serge Tholoniat, l'USF nous a confirmé la décision de. « Ils sont encore au club de façon juridique. Le pourquoi de la décision ? Il y avait une succession de résultats ayant entraîné une dynamique négative. Le comité directeur a souhaité changer les choses, créer un électrochoc auprès du groupe. On sait que souvent, dans ces situations-là, le premier fusible, c'est l'entraîneur ». Ponctuellement, ce sont Jonathan Maes (responsable technique) et Stéphane Robin (coach de l'équipe réserve R3) qui assurent l'intérim. Le DG du club de R1 nous a annoncé qu'un nouvel entraîneur serait nommé dans les prochains jours.

Source : Actufoot