[Mercato] Les premieres infos du mercato hivernal

Mercato

Voici les informations du mercato hivernal







Bilal Benkhedim joue a Stade-Lausanne Ouchy B

Jean-Guy Wallemme n?est plus l?entraineur de Colmar (N2)

Laura Condon et Leonie Multari ont rejoint Bastia (R1)

Pape Diakhate est l?entraineur du FKOSK (N3)

Hichem Khoutri (GOAL) quitte le club

Yannis Salibur met un terme ? sa carriere

Louis Pama Djobo rejoint FC Pacos de Ferreira (POR,D2)

Gonzalo Bergessio et Alexander Soderlund sont actuellement sans club