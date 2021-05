[Mercato] Les premiers mouvements connus

Voici les premiers mouvements connus du mercato estival

Claude Robin quitte Orl√©ansHamidou Keyta quitte BotosaniZakaria Bengueddouj quitte Saint-Priest (N2)Piotr Swzerziwski rejoint Znicz Pruszkow comme entraineurRomain Revelli ne sera plus l?entraineur d?AndrezieuxOlivier Pantaloni prolonge √† Ajaccio comme entra√ģneurZoumana Camara sera l?entraineur des U19 du PSG la saison prochaineK√©vin Monnet-Paquet et Mathieu Debuchy quittent l'ASSE √† la fin de la saison.Chez les f√©minines, Gabrielle Lambert retourne au Canada et Cheyenne Shorts part aussi, en discussion avec Orlando Pride.