[Mercato] Les derniers mouvements : Retsos, Souici, Mirallas

Mercato

Voici la suite des mouvements du mercato hivernal





Hamidou Keyta a résilié à Santa Clara (POR)Kevin Mirallas rejoint Moreirense au PortugalBafé Gomis n'est plus sous contrat avec Al-HilalRayan Souici rejoint Saint-Priest (N2)Claude Robin arrive à Troyes comme entraineur-adjointPanagiotis Retsos arrive à Hellas VeroneThibault Blanchard (Velay) rejoint Feurs (R1)Ignacio Ramirez signe à Nacional MontevideoMevlut Erding est libéré de son contrat de KocaelisporLenny Monfort, gardien du Centre de formation, rejoint le FC Nantes.Nabil el Zhar rejoint Al Mu'aidar (QAT)Kubilay Aktas quitte Manisa (L2 turque) pour rejoindre Altinordu (L2 turque)Vincent Hognon nouvel entraineur de Grenoble en Ligue 2Laurent BattlÚs n'est plus l'entraineur de TroyesGonzalo Bergessio n'est plus sous contrat avec National. Il rejoint Platense en Argentine.Florent Milla a résilié son contrat avec Andrézieux.Mickael Panos rejoint Vllaznia Shkoder, club albanais de Ligue 1.Oussama Tannane quitte le Vitesse Arnheim pour rejoindre Goztepe Izmir en TurquieMichel Poinsignon nouvel entraineur de Toulon (N2)