[Mercato] Les mouvements de ce dÃ©but de mercato

Mercato

Voici les premières informations sur le mercato estival









Jérémy Clément quitte Andrézieux

Maëlle Garbino signe à la Juventus

Didier Tholot quitte son poste d?entraineur à Pau et rejoint Sion

Philippe Montanier quitte également son poste à Toulouse

Jean-Guy Wallemme prolonge à Colmar (N2)

Mathieu Debuchy, vice-président du club de Lesquin (R1)

Teninsoun Sissoko rejoint le Paris FC en provenance de Postdam

l?ES Saint Christo Marcenod enregistre l?arrivée d?Hamza Brayac sur le banc et de Nicolas Markut comme gardien

Rudi Garcia nouvel entraineur de Naples



Les mouvements des autres semaines



Meline Gerard arrête sa carrière, tout comme Julie Debever

Kristen Sakaki joue à Norrdkooping

Esther Okoronkwo rejoint Tenerife (ESP)

Thierry Laurey quitte son poste d'entraineur du Paris FC

Romain Revelli devient le nouvel entraineur de Villefranche

Bafé Gomis quitte Galatasaray sur un titre de Champion de Turquie

Christophe Galtier se sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine

Hamidou Keyta signe à Karabag