[Mercato] La suite des mouvements du mercato estival : Durivaux et Pogba par exemple

Mercato

Voici la suite des informations du mercato estival







Koceila Kara rejoint Entente Crest-Aouste (R1)

Jordan Halaimia n est plus sous contrat avec Feurs

Thibault Balp quitte Agde et rejoint Sete

A Roche Saint-Genest, Leo Tarantino, Clement Peillon et Sylvain Pretin ont quitte leurs postes dans les encadrements techniques

Jawad Bouderbane rejoint Chassieu (N3)

Louann Archier rejoint Lens

Florentin Pogba rejoint Virton

Dylan Durivaux (Niort) rejoint Le Red Star (L2)



Les informations des semaines precedentes



Ninon Blanchard rejoint Marseille

Amanda Mbadi rejoint Espanyol Barcelone

Alexandra Atamaniuk rejoint Toulouse

Luis Sanchez a rejoint Central Cordoba Santiago (ARG)

Setigui Karamoko et Edmilson Correia rejoignent Aubagne (N1)

Gabrielle Lambert quitte Fribourg

Sarah Palacin arr?te sa carri?re

Andrea Ferruci quitte Albi

Nail Vernet rejoint Chassieu Decines

Morgan Guilavoui est pret? par Lens a Sankt-Pauli (Allemagne) avec option d?achat



Valentin Cenatiempo a rejoint la r?serve de Bastia (N3)

Kelly Gago quitte Parme et arrive ? Nantes

Loic Lambert, nouvel entraineur de Fontenay (N3)

Mathieu Debuchy revient ? Lille comme entraineur-adjoint de la r?serve

Benjamin Aulagnier quitte Feurs et rejoint Chamali?res (N3).

Lucas Calodat quitte Goal et rejoint le Mans (N1)

Halifa Ngongolo rejoint Valenciennes (N1)

Maxime Perard rejoint les U19 de Ghisonaccia

Yoann Greco quitte Chatellerault pour rejoindre Macon

Kylian Veniere rejoint l?equipe A d?Andrezieux

Adrien Valente rejoint l?Etrat La Tour Sportif

Clement Etchebar rejoint Chavanay



Maeva Colosante et Enola Petit quittent le Puy

Karima Taieb (Benameur) entraineuse de Rodez (D2)

Maud Antoine rejoint Metz depuis Rodez

Candice Gherbi et Anne-Marie Banuta quittent Metz

Phoenetia Browne rejoint Valence (ESP)

Kess Elmore rejoint Brooklyn FC en USL Super Ligue

Esther Okoronkwo joue a Changchun (CHI)

Mickael Panos rejoint FC Voluntari (D2 Roumanie)



Maxence Chapuis rejoint Marignane (N2)

Juliette Vidal quitte Anderlecht et rejoint le Bayer 04

Allan Saint-Maximin rejoint Fenerbahce

Francis Menetrieux rejoint Valence (R1)

Laurent Blanc, entraineur d Al Ittihad

Pierre-emerick Aubameyang rejoint Al-Qadsiah (ARS)

Mathis Mezaber rejoint Espaly (N3)

Hugo Roussey rejoint Espaly (N3)

Maelle Garbino rejoint le Paris FC

Julien Sable, responsable du centre de formation de Nice et entraineur de la reserve.

Cedric Varrault entraineur des U17 nationaux de Nice



Bilal Benkhedim rejoint Dudelange (LUX)

Jean-Philippe Krasso rejoint le Paris FC

Ryan Bouallak rejoint Anglet (N2)

Max-Alain Gradel rejoint Sakaryspor

Clement Etchebar quitte Chassieu-Decines (N3)

Theo Vermot rejoint Marseille B (N3)

Francois Lemasson, entraineur des gardiens de Cannes (N2)



Clement Jouve rejoint Saint-Galmier

Hugo Bernocolo rejoint Firminy

Theo Vermot quitte Frejus

Emma Meunier rejoint Clermont (D3)

Nathan Dekoke rejoint le Mans

Darling Bladi, jeune du centre, est prete par l ASSE a Bourg-Peronnas (N1)

Mathieu Chabert, nouvel entraineur de Ajaccio

Lamine Sakho, responsable des U11 de Marseille

Mathieu Goncalves (Hauts Lyonnais) s engage avec l AS Saint Just Saint Rambert



Annaelle Anglais rejoint Toulouse (D2)

Fabien Boudarene quitte Saint-Apollinaire (R1)

Youssef N joya Ngapout (N3 ASSE) rejoint Guingamp B

Emmanuel da Costa, entraineur de Swift Hesperange (LUX)

Thierry Laurey, nouvel entraineur de Martigues (N1)

Thais Hurni rejoint YB Frauen

Morgane Martins quitte Dijon

Emma Meunier quitte Lens

Apres une ann?e blanche, Jeremy Giraudon rebondit ? Orl?ans (N1)

Abdoulaye Sidibe reste a Bienne

Alpha Nelson Sissoko rejoint avec Guingamp



Kelyan Ricignuolo passe du Lyon Duch?re U17 ? Marignane U19

Baptiste Gabard rejoint Hauts Lyonnais en provenance d?Andrezieux

Albion Jetishi rejoint Espaly (N3)

Sada Thioub vient de quitter Yelimay Semey au Kazakhstan

Anthony Maisonnial s?engage avec Bastia (L2) comme deuxieme gardien

Nassim Ouammou rejoint Sochaux (N1)?

Samy Baghdadi rejoint Versailles (N1)

Pape Abou Cisse, libere de son contrat avec Demirspor(Turquie), rejoint l?AEK Ath?nes

Frederic Injai rejoint avec Concarneau (N1)

Dylan Saint-Louis resilie avec Vizela (POR)

Abderraouf Guechi (U19) rejoint Espaly (N3)

Anthony Vacheron rejoint Hauts Lyonnais (N3)

Noan Gallo (U19) rejoint Reims



Simon Carmignani prends la tete de l'ecole de football de Crest-Aouste

Marwan Ouroui joue depuis 2 saisons a Logrones B en 5eme division espagnole

Adrien Valente et Mathieu Goncalves quittent Hauts Lyonnais

Hugo Roussey quitte Thonon Evian

Ophelie Chaudier rejoint Clermont

Olivier Pantaloni, nouvel entraineur de Lorient

Maxence Chapuis quitte Andrezieux

Clement Cabaton rejoint Hauts-Lyonnais (N3) depuis Andrezieux.

Jean-Eudes Aholou (Strasbourg) rejoint Angers



Jerome Bonnet, nouvel entraineur de Guingamp (D1F)

Cyril Martin-Pichon rejoint Rumilly-Vallieres (N2)

Elise Legrout, Annaelle Anglais, Louann Archier, Yewande Balogun,Amanda Mbadi, Regina Otu, Elise Legrout, Laury Jesus, Baby Benera, Kess Elmore, Phoenetia Browne, Hayley Dowd, Gwladys Debbache et Ophelie Chaudier quittent les Amazones

Dylan Chambost rejoint Colombus Crew en MLS

Samy Baghdadi ne prolonge pas avec Dunkerque

Maxence Rivera arrive a Dunkerque, avec 2 ans de contrat

Gael Mabiala rejoint Fuego FC, en USL League One aux Etats-Unis

Noemie Carage revient a Dijon

Henri Saivet rejoint Clermont

Kelien Mersel quitte Vaulx-en-Velin et rejoint Bourgoin-Jallieu



Ninon Blanchard quitte les Amazones apres 11 ans de presence

Abby Carchio a joue ces derniers mois a Athlone WFC (IRlande)

Mathieu Chabert quitte Le Mans

Brandao, entraineur-adjoint de Virton (D3 belge)

Gaetan Charbonnier arrete sa carriere pro, mais va jouer en amateur a Pouzauges en R1

Alpha Sissoko quitte Quevilly, descendu en N1

Pierrick Cros quitte Ales, qui descends en N3

Claude Robin, nouvel entraineur du Racing Besan?on (N3)

Marie-Gael Mukanya rejoint la reserve de Sochaux (N3)

Sebastien Mazure ne sera plus l entraineur de Bayeux la saison prochaine

Bernardoni prolonge de 2 saisons a Yverdon.

Melodie Carre arrete sa carriere a Nantes.

Cazim Suljic rejoint Nancy (N1)