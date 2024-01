[Mercato] La suite des mouvements du mercato hivernal

Mercato

Voici les informations du mercato hivernal





Jorginho rejoint Torpedo Kutaisi (GEO)

Victor Lobry rejoint Guingamp

Paul Bernardoni rejoint Yverdon

Cyrine Ben Rabah (Le Puy Foot Auvergne) et Tha?s Hurni ont quitt? les Amazones

Ignacio Ramirez rejoint Newell's old Boys

Zakaria Benguedoujj (Annecy) rejoint Chateauroux (N) en pr?t

Ismael Amari est l?adjoint de Romain Reynaud ? Hauts Lyonnais (N3)

Les mouvements des semaines precedentes



Gaetan Charbonnier rejoint Bastia

Vagner rejoint RKS Radomiak Radom en Pologne

Hichem Khoutri rejoint Cholet (N)

Marjorie Beal joue a Sorbiers la Talaudiere (R2)

Marie Duclos a rejoint Avanchet Feminine en 2eme Ligue Inter (Suisse)

Leonie Fleury joue ? Etoile Carouge (LNB f?minine)

Meline Gerard est adjointe dans le staff de Lyon B

Florine Mihatsek joue a Valcourt

Habib Maiga rejoint Ferencvaros (HON)

Ivan Hasek, nouveau selectionneur de la Rep. tcheque

Jean-Guy Wallemme, manager general de Bethune (R1)

Miguel Trauco s engage avec Criciuma Esporte Clube (BRE)

Ahmed Sibide (ASSE) rejoint le FC Koper (Slovenie)

Manon Uffren rejoint Nantes (D2F)

Viktoryia Kazakevich a rompu son contrat avec les Amazones

Bilal Benkhedim joue a Stade-Lausanne Ouchy B

Jean-Guy Wallemme n?est plus l?entraineur de Colmar (N2)

Laura Condon et Leonie Multari ont rejoint Bastia (R1)

Pape Diakhate est l?entraineur du FKOSK (N3)

Hichem Khoutri (GOAL) quitte le club

Yannis Salibur met un terme ? sa carriere

Louis Pama Djobo rejoint FC Pacos de Ferreira (POR,D2)

Gonzalo Bergessio, Robert Beric et Alexander Soderlund sont actuellement sans club