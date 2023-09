[Mercato] Les derniers mouvements du mercato

Mercato

Valentin Eysseric rejoint Fatih Karagumruck (TUR)

Pape Cissé rejoint Adana Demirspor (TUR)

Kenny Rocha Santos rejoint Zakaiou (Chypre)

Ryad Boudebouz rejoint Odoh (D2 arabie Saoudite)

Kheira Hamraoui a signé à Club America (MEX)

Edmilson Correia rejoint Al bidda en D2 qatari





Les mouvements des autres semaines



Pierre Mbemba rejoint Gijon B

Bilal Sebaihi rejoint le FK Maktaaral au Kazakhstan

Kenan Fakili rejoint Somaspor

Faouzi Ghoulam signe à Hatayspor

Abass Ma√Įga rejoint Thionville (N3)

Ruben Aguilar signe à Lens

Na√Įs Djouahra pr√™t√© √† L√©gan√®s

Eric Bauthéac rejoint Suruklis Troullois (Chypre)

Adil Aouchiche rejoint Sunderland

Kevin Mirallas directeur sportif de l'Eendracht Aalst

Niels Nkounkou rejoint Francfort

Neal Maupay est prêté à Brentford



Anis Aguir rejoint Feurs (N3)

Nabil Ouennas a rejoint Al Sailiya

Maxime Cassara rejoint Aigues-Mortes (R1)

Kais Bendriss, ex U19, joue cette saison au CS Chenois

Yannick Venus, ex U19, joue à Salon de Provence (R2)

Idir Boutrif rejoint UN Käerjeng 97 au Luxembourg

Simon Carmignani est l'entra√ģneur des U18 de Valence

Melody Lapierre rejoint Clermont

Joanna Viollaz, Meryl Cirri et Kristina Pantelic rejoignent Cannes

Baptiste Valette rejoint Sochaux (N1)

Lucas Llort rejoint Angouleme (N2)



Cazim Suljic rejoint Goal (N1)

Mathis Mezaber rejoint Feurs (N3)

Alexandre Valbon rejoint Biesheim (N2)

Philippe Cuervo n?est plus l?entraineur de l?Euga Ardziv (N3)

Théo Blachon quitte Chambery pour rejoindre Monistrol (R1)



Bafé Gomis rejoint le Kawasaki Frontale au Japon

Baptiste Valette n?est plus sous contrat avec Cholet, tout comme Pierre-Yves Polomat avec Versailles

Assane Dioussé rejoint Auxerre

Darnell Bile a rejoint les U19 du Milan AC

Lucas Calodat rejoint Troyes

Kevin Mayi rejoint Ankara Keci√∂reng√ľc√ľ

Dimitri Payet va rejoindre le Vasco de Gama





Chloé Bornes (Rodez) arrête la compétition, tout comme Karima Benameur (Marseille)

Charlotte Ouillon arrive à Montauban depuis Le Puy

Margaux Brugeron quitte Strasbourg pour rejoindre Monaco.

Pilar Khoury arrive à Strasbourg depuis Nantes.

Ana√Įs Chareyron quitte Nice pour rejoindre Cannes

Nadège Cissé arrive à Nice depuis Saint -Etienne

Marion Mancion et Namnata Traoré quittent Lens pour rejoindre Roubaix Vervicq et Orléans.

Saidou Sow va rejoindre Strasbourg

Yohan Andreu, nouvel entra√ģneur des U19 d?Angers

Eliaquim Mangala rejoint Estoril



Kubilay Aktas rejoint Adanaspor

Léonie Multari et Laura Condon ont signé au Chievo Feminin en Série B

Amelie Delabre et Juliette Vidal rejoignent Anderlecht

Gabriel Silva Rejoint Ponte Petra au Brésil

Yvan Neyou résilie avec l?ASSE et s?engage à Leganes

Chez les féminines de l?ASSE partent également Adeline Coquard, Malikae Dayes, Milayla Dayes, Peyton Depriest, Florine Belin (Chassieu) et Chloé Marty (Toulouse)



Lenny Monfort signe à Dijon

Paul Bernardoni signe à Konyaspor en Turquie

Elise Bonet rejoint Strasbourg

Jeremy Vachoux rejoint le Stade Lausanne-Ouchy

Makhtar Gueye va s?engager avec Moleenbek

Blandine Joly rejoint Lens.

Yoann Grecco rejoint Ch√Ętellerault (N3)



Emily Burns et Lalia Storti ont signé à Nantes.

 Max-Alain Gradel signe à Gaziantep

 Laurent Fournier, nouvel entraineur de Chartres (R1)

Setigui Karamoko signe à Avranches (N1)

Ronael-Pierre Gabriel rejoint Nantes

Anas Namri rejoint Virton (D3 Belgique)

Charlotte Lorgeré rejoint Lens

 Idriss Saadi rejoint Andrezieux (N2)

Dylan Saint-Louis rejoint Vizela au Portugal



Tatiana Romanenko quitte les Amazones

William Marimoutou quitte Salaise et rejoint Neuville

Pierre-Emeryck Aubameyang rejoint Marseille

Allan Saint-Maximin rejoint Al-Ahli (ARS)

Dimitri Payet n?est plus sous contrat avec Marseille

Anis Aguir quitte Saint-Priest



Victor Petit rejoint Stade Nyonnais

Aurelien Javelle rejoint Chatellerault (N3)

Anthony le Tallec , entraineur-adjoint Le Havre B (N3)

Eldin Lolic quitte Cagliari et rejoint le FC Tuzla city en L1 Bosnie-Herzégovine

Jonathan Bamba rejoint le Celta Vigo

Leo Lacroix rejoint le Universitea Craiova 1948 en Roumanie

Fabien Lemoine prend sa retraite sportive

Mickael Panos rejoint Selimbar, en D2 Roumaine

 Habib Koné rejoint Andrézieux



Lorenzo Bertrand et Clément Roubat jouent à l'Entente Crest-Aouste

Franck Honorat rejoint Monchengladbach

Quentin Vogt arrive à Fleury (N2)

Pilar Khoury, Elise Bonet et Charlotte Lorgeré quittent Nantes

Bilal Aouacheria rejoint Qabala en Azerbaidjan



Mylène Chavas rejoint le Real Madrid

Barbara Bouchet arr√™te sa carri√®re √† l'√Ęge de 30 ans apr√®s plusieurs saisons pass√©es √† Nice

Joris Mendy rejoint Bourg-Peronnas

Kelly Gago rejoint Parme en provenance de la Sampdoria

Pierre Mbemba quitte l'équipe B de l'ASSE et rejoint Gijon B

Yvan Bonnemain , ancien U19, rejoint l'Etrat en R2



Fabien Boudarène est le nouvel entraineur de Saint-Apollinaire (R1)

Nathan Dekoké rejoint Villefranche (N1)

Théo Vermot quitte Orléans et rejoint Fréjus Saint-Raphael (N2)

Anne Marie Banuta rejoint Metz en provenance de Nantes

Rayan Souici rejoint Dijon

Valentin Cenatiempo (Ex U19) rejoint Lyon Duchère

Gael Mabiala et Pape Coulibaly quittent Feurs

Hugo Di Piazza quitte Hauts Lyonnais et rejoint Espaly



Rayan Souici, Habib Koné et Kamel Chergui quittent Saint-Priest

Hadrien Derkum quitte M√Ęcon

Brahima Doukansy quitte Aubagne et rejoint N√ģmes (N1)

Nolan Roux est libéré de son contrat, tout comme Loris Néry et  Michel Poinsignon

 Maxence Chapuis, Anthony Maisonnial, Anthony Vacheron et Clément Cabaton prolongent à Andrézieux

Saidy Janko rejoint Young Boys Berne

Esteban Mouton (Ancien U17) quitte Valence et rejoindre Aubagne (N2)

Koceila Kara prolonge à Valence (N3)

Abby Carchio quitte les Amazones

Yvann Maçon rejoint le Maccabi Tel-Aviv en prêt

Jawad Bouderbane (U19 ASSE) rejoint Valence (N3)



Ahmed Allée rejoint le FC Rouen (N1)

Hugo Bernocolo rejoint Roche Saint-Genest

Lenny Pintor rejoint Lask (Autriche)

Steven Leleux a quitté Moulins Yzeure

René Lobello, nouvel entraineur d?Alessandria (ITA). Il était à Porto-Vecchio (R2) cette saison

Frédéric Antonetti quitte Strasbourg

Jeremy Vachoux a rompu son contrat avec Carabobo

Patrice Carteron est le nouvel entraineur d?Umm Salal (QAT)

Yohan Mollo rejoint Istres (N3)



Armin Causevic entrainera l'équipe B de la Fouillouse en D3

Lionel Vaillant entra√ģnera Espaly, promu en N3

Morgan Guilavogui va signer 4 ans à Lens

Nora coton pelagie prend sa retraite sportive

Lois Diony prolonge à Angers

Jean-Philippe Krasso rejoint l?Etoile Rouge de Belgrade

Emily Burns quitte Dijon, au contraire de Rose Lavaud et Morgane Martins qui ont prolongé 

Hichem Khoutri (Feurs) va rejoindre Goal Fc , promu en N1

Mylène Chavas quitte Bordeaux

Oussama Tannane rejoint Umm Salal au Qatar



Jérémy Clément quitte Andrézieux

Ma√ęlle Garbino signe √† la Juventus¬†

Didier Tholot quitte son poste d?entraineur à Pau et rejoint Sion

Philippe Montanier quitte également son poste à Toulouse

Jean-Guy Wallemme prolonge à Colmar (N2)

Mathieu Debuchy, vice-président du club de Lesquin (R1)

Teninsoun Sissoko rejoint le Paris FC en provenance de Postdam

l?ES Saint Christo Marcenod enregistre l?arrivée d?Hamza Brayac sur le banc et de Nicolas Markut comme gardien

Rudi Garcia nouvel entraineur de Naples



Meline Gerard arrête sa carrière, tout comme Julie Debever

Kristen Sakaki joue à Norrdkooping

Esther Okoronkwo rejoint Tenerife (ESP)

Thierry Laurey quitte son poste d?entraineur du Paris FC

Romain Revelli devient le nouvel entraineur de Villefranche

Bafé Gomis quitte Galatasaray sur un titre de Champion de Turquie

Christophe Galtier se sera plus l?entra√ģneur du PSG la saison prochaine

Hamidou Keyta signe à Karabag