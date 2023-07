[Mercato] Les derniers mouvements connus

Mercato

Voici les informations sur le mercato estival







Victor Petit rejoint Stade Nyonnais

Aurelien Javelle rejoint Chatellerault (N3)

Anthony le Tallec , entraineur-adjoint Le Havre B (N3)

Eldin Lolic quitte Cagliari et rejoint le FC Tuzla city en L1 Bosnie-Herzégovine

Jonathan Bamba rejoint le Celta Vigo

Leo Lacroix rejoint le Universitea Craiova 1948 en Roumanie

Fabien Lemoine prend sa retraite sportive

Mickael Panos rejoint Selimbar, en D2 Roumaine

Habib Koné rejoint Andrézieux



Les mouvements des autres semaines



Lorenzo Bertrand et Clément Roubat jouent à l'Entente Crest-Aouste

Franck Honorat rejoint Monchengladbach

Quentin Vogt arrive à Fleury (N2)

Pilar Khoury, Elise Bonet et Charlotte Lorgeré quittent Nantes

Bilal Aouacheria rejoint Qabala en Azerbaidjan



Mylène Chavas rejoint le Real Madrid

Barbara Bouchet arr√™te sa carri√®re √† l'√Ęge de 30 ans apr√®s plusieurs saisons pass√©es √† Nice

Joris Mendy rejoint Bourg-Peronnas

Kelly Gago rejoint Parme en provenance de la Sampdoria

Pierre Mbemba quitte l'équipe B de l'ASSE et rejoint Gijon B

Yvan Bonnemain , ancien U19, rejoint l'Etrat en R2



Fabien Boudarène est le nouvel entraineur de Saint-Apollinaire (R1)

Nathan Dekoké rejoint Villefranche (N1)

Théo Vermot quitte Orléans et rejoint Fréjus Saint-Raphael (N2)

Anne Marie Banuta rejoint Metz en provenance de Nantes

Rayan Souici rejoint Dijon

Valentin Cenatiempo (Ex U19) rejoint Lyon Duchère

Gael Mabiala et Pape Coulibaly quittent Feurs

Hugo Di Piazza quitte Hauts Lyonnais et rejoint Espaly



Rayan Souici, Habib Koné et Kamel Chergui quittent Saint-Priest

Hadrien Derkum quitte M√Ęcon

Brahima Doukansy quitte Aubagne et rejoint N√ģmes (N1)

Nolan Roux est libéré de son contrat, tout comme Loris Néry et  Michel Poinsignon

 Maxence Chapuis, Anthony Maisonnial, Anthony Vacheron et Clément Cabaton prolongent à Andrézieux

Saidy Janko rejoint Young Boys Berne

Esteban Mouton (Ancien U17) quitte Valence et rejoindre Aubagne (N2)

Koceila Kara prolonge à Valence (N3)

Abby Carchio quitte les Amazones

Yvann Maçon rejoint le Maccabi Tel-Aviv en prêt

Jawad Bouderbane (U19 ASSE) rejoint Valence (N3)



Ahmed Allée rejoint le FC Rouen (N1)

Hugo Bernocolo rejoint Roche Saint-Genest

Lenny Pintor rejoint Lask (Autriche)

Steven Leleux a quitté Moulins Yzeure

René Lobello, nouvel entraineur d?Alessandria (ITA). Il était à Porto-Vecchio (R2) cette saison

Frédéric Antonetti quitte Strasbourg

Jeremy Vachoux a rompu son contrat avec Carabobo

Patrice Carteron est le nouvel entraineur d?Umm Salal (QAT)

Yohan Mollo rejoint Istres (N3)



Armin Causevic entrainera l'équipe B de la Fouillouse en D3

Lionel Vaillant entra√ģnera Espaly, promu en N3

Morgan Guilavogui va signer 4 ans à Lens

Nora coton pelagie prend sa retraite sportive

Lois Diony prolonge à Angers

Jean-Philippe Krasso rejoint l?Etoile Rouge de Belgrade

Emily Burns quitte Dijon, au contraire de Rose Lavaud et Morgane Martins qui ont prolongé 

Hichem Khoutri (Feurs) va rejoindre Goal Fc , promu en N1

Mylène Chavas quitte Bordeaux

Oussama Tannane rejoint Umm Salal au Qatar



Jérémy Clément quitte Andrézieux

Ma√ęlle Garbino signe √† la Juventus¬†

Didier Tholot quitte son poste d?entraineur à Pau et rejoint Sion

Philippe Montanier quitte également son poste à Toulouse

Jean-Guy Wallemme prolonge à Colmar (N2)

Mathieu Debuchy, vice-président du club de Lesquin (R1)

Teninsoun Sissoko rejoint le Paris FC en provenance de Postdam

l?ES Saint Christo Marcenod enregistre l?arrivée d?Hamza Brayac sur le banc et de Nicolas Markut comme gardien

Rudi Garcia nouvel entraineur de Naples



Meline Gerard arrête sa carrière, tout comme Julie Debever

Kristen Sakaki joue à Norrdkooping

Esther Okoronkwo rejoint Tenerife (ESP)

Thierry Laurey quitte son poste d?entraineur du Paris FC

Romain Revelli devient le nouvel entraineur de Villefranche

Bafé Gomis quitte Galatasaray sur un titre de Champion de Turquie

Christophe Galtier se sera plus l?entra√ģneur du PSG la saison prochaine

Hamidou Keyta signe à Karabag