[Mercato] Les mouvements de ce dÃ©but de semaine

Mercato

Les mouvements de ce début de semaine

Sarah Palacin n'est plus sous contrat avec Marseille

Malauy Craff va finalement jouer avec Chassieu-Decines en R1

Mélodie Lapierre retourne à Valence (R1) après 3 saisons à l'ASSE

Kelly Gadea n'est plus sous contrat avec le FC Fleury



Germain Sanou s'est engagé avec Paris 13 Atletico (ex-Gobelins) en National 2

Hugo Di Piazza rejoint Montceau en National 3

Pierre-Yves Argaud rejoint l'équipe B de MDA Foot en R1

Stéphane Santini et Fabrice Mannucci ne font plus partie du staff de Béziers (N2)

Gabay Allaigre quitte Andrézieux

Jérémie Janot prolonge comme entraîneur des gardiens de Valenciennes jusqu'en 2023

Mehdi Messaoudi et Morad Touit rejoigent ls SC Courthézon (R1)

Cyril Pouget entraineur-adjoint des U19 de Tremery

Samy Belkorchia s'est engagé avec Quevilly (N)

Muamer Aljic, prêté par Niort à Andrézieux, s'est finalement engagé avec Clermont