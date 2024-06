[Mercato] La suite des mouvements du mercato estival

Mercato

Voici les premieres informations du mercato estival









Jerome Bonnet, nouvel entraineur de Guingamp (D1F)

Cyril Martin-Pichon rejoint Rumilly-Vallieres (N2)

Elise Legrout, Annaelle Anglais, Louann Archier, Yewande Balogun,Amanda Mbadi, Regina Otu, Elise Legrout, Laury Jesus, Baby Benera, Kess Elmore, Phoenetia Browne, Hayley Dowd, Gwladys Debbache et Ophelie Chaudier quittent les Amazones

Dylan Chambost rejoint Colombus Crew en MLS

Samy Baghdadi ne prolonge pas avec Dunkerque

Maxence Rivera arrive ? Dunkerque, avec 2 ans de contrat

Gael Mabiala rejoint Fuego FC, en USL League One aux Etats-Unis

Noemie Carage revient ? Dijon

Henri Saivet rejoint Clermont

Kelien Mersel quitte Vaulx-en-Velin et rejoint Bourgoin-Jallieu



Les informations des semaines precedentes



Ninon Blanchard quitte les Amazones apr?s 11 ans de presence

Abby Carchio a joue ces derniers mois a Athlone WFC (IRlande)

Mathieu Chabert quitte Le Mans

Brandao, entraineur-adjoint de Virton (D3 belge)

Gaetan Charbonnier arrete sa carriere pro, mais va jouer en amateur a Pouzauges en R1

Alpha Sissoko quitte Quevilly, descendu en N1

Pierrick Cros quitte Ales, qui descends en N3

Claude Robin, nouvel entraineur du Racing Besan?on (N3)

Marie-Gael Mukanya rejoint la r?serve de Sochaux (N3)

Sebastien Mazure ne sera plus l?entraineur de Bayeux la saison prochaine

Nicolas Guibal, futur entraineur du SC Toulon.

Bernardoni prolonge de 2 saisons ? Yverdon.

Melodie Carr? arr?te sa carri?re ? Nantes.

Cazim Suljic rejoint Nancy (N1)