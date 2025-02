[Mercato] La suite des mouvements du mercato hivernal

Mercato

Marwan Ouroui, ex-U19, rejoint LealTad en Tercera Division espagnole

Ayman Aiki prêté à Bastia et Jibril Othman à Francs Borains (Bel,L2)

Serisay Barthelemy, entraineur adjoint des U17N de Bastia

Marwane Hammouche rejoint Firminy (R1)

Zaydou Youssouf quitte Famalicao(POR) et rejoint Al Fateh (ARS)

Ali Aouchiche est prêté à Portsmouth

Vagner est sans club depuis le 8 janvier. Il jouait auparavant en Pologne à Radom.

Anthony Modeste rejoint Intercity FC, D3 espagnole

Lucas Calodat rejoint Villefranche (N)

Lucas Gourna-douath rejoint AS Rome

Lois Diony est preté pour 5 mois à Bandirmaspor (TUR)

Noham Abdellaoui a rejoint Orlando City B

Jeremie Porsan-Clémente rejoint Riga FS

Les mouvements des précédentes semaines

Selim Kayaci joue à Usak Spor (D4)

Arnaud Nordin rejoint Mayence

Lou Mery entraîne les U18F de Feurs

Irvin Cardona revient à Saint-Eiennne

Anthony Vacheron (Hauts Lyonnais) rejoint l??Etrat la Tour (R2)

Candice Gherbi a stoppé sa carrière en fin d??année 2024. Elle est maintenant infirmière dans une crèche à Annecy.

Kristina Pantelic a rejoint Nîmes en D3F

Alice Benoit a rejoint la Lazio

Kader Bamba signe à Clermont

Victor Lobry rejoint Amiens

Alexane Toinet rejoint Albi

Jonathan Bamba rejoint Chicago Fire (MLS)

Saidow Sow prêté par Strasbourg à Nantes

Rudy Garcia, nouvel sélectionneur de la Belgique

Ignacio Ramirez prêté par Newell??s Old Boys à CD Everton (CHI)

Luis Sanchez a rejoint Fortaleza (BRE)

Christophe Landrin n??est plus entraineur-adjoint de Sotteville (R1)

Jorginho rejoint Omonia Aradippou (CHY, D1)



Pierrick Cros rejoint Hauts Lyonnais

Jordan Halaimia rejoint Hauts Lyonnais

Luis Pama Djobo joue au NK Tomislav Cerna (RTC)

Marine Perea rejoint Toulouse (D2F)

Miguel Trauco rejoint Alianza Lima (PER)

Anaïs Ribeyra arrive à Guingamp en provenance de Lille

Laurent Fournier n??est plus l??entraîneur de Chartres (N3)

Amélie Delabre quitte Anderlecht et rejoint Cologne

Anis Aguir a rejoint Chassieu Decines

Kevin Moihedja joue à L??International du Mans (R3)

Charles Abi rejoint Rouen (N1)

Romain Revelli, nouvel entraineur de Bourges (N2)

Vincent Hognon, nouvel entraineur de Valenciennes (N1)

Thierry Laurey n??est plus l??entraineur de Martigues

Kelly Gago rejoint Everton

Hichem Khoutri rejoint Jura Sud (N2)

Oan Djoarkaeff a rejoint FC Paradiso (Suisse, Promotion League)

Kylian Jusseron Veniere rejoint le FC Annecy

Edmilson Correia joue à Hyberabad en India Super League



Patrice Carteron, nouvel entraineur de Sepehan (Iran)

Oscar Garcia a quitté Louvain (Belgique) pour rejoindre Chivas (Mexique)

Bakary Sako rejoint le FC 93 Bobigny (N2)

Yohan Mollo quitte Istres (N2) pour rejoindre Alès (N3)



Josué Albert joue à Chartres (N3)

Nathanael Dieng joue à Foron (R2)

Aurelien Javelle joue à Kaerjeng (Lux, D2)

Kilian Watel joue à Grasse (N2)

Kevin Mirallas, entraineur des attaquants de l??Union St-Gilloise

Fantine Trouiller, ex-U19, joue à Clermont (D3F)

Sara Devidal, ex-U19, joue à Bourges (D3)

Coralie Houamria, Ex-U19, joue à Montpellier B (D3)

Inès Belmiliani, Ex-U19, joue à Montpellier B (D3)

Bangaly Sylla joue à Choisy-au-Bac (R1)