[Mercato] la suite des infos du mercato hivernal

Mercato

Voici les informations du mercato hivernal







Habib Ma?ga rejoint Ferencvaros (HON)

Ivan Hasek, nouveau selectionneur de la Rep. tcheque

Jean-Guy Wallemme, manager general de Bethune (R1)

Miguel Trauco s engage avec Crici?ma Esporte Clube (BRE)

Ahmed Sibide (ASSE) rejoint le FC Koper (Slov?nie)

Manon Uffren rejoint Nantes (D2F)

Viktoryia Kazakevich a rompu son contrat avec les Amazones

Les mouvements des semaines precedentes



Bilal Benkhedim joue a Stade-Lausanne Ouchy B

Jean-Guy Wallemme n?est plus l?entraineur de Colmar (N2)

Laura Condon et Leonie Multari ont rejoint Bastia (R1)

Pape Diakhate est l?entraineur du FKOSK (N3)

Hichem Khoutri (GOAL) quitte le club

Yannis Salibur met un terme ? sa carriere

Louis Pama Djobo rejoint FC Pacos de Ferreira (POR,D2)

Gonzalo Bergessio, Robert Beric et Alexander Soderlund sont actuellement sans club