[Mercato] Les derniers mouvements : Soderlund, Keyta, Khoury, Boishardy

Mercato

Marion Boishardy quitte Brest pour rejoindre Saint-BrieucPilar Khoury (Ex ASSE 2020) rejoint NantesHiba Mekhinini (AS Saint-Etienne U19) rejoint Saint-MaurMargaux Brugeron (AS Saint-Etienne U19) rejoint StrasbourgAlice Benoit rejoint Sassuolo (Italie)Hamidou Keyta rejoint Santa Clara (Portugal)Gérald Passi devient le directeur sportif du Canet (N3)Alexandre Soderlund rejoint Haugesund (Norvège, L1)