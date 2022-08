[Mercato] La suite des mouvements : Ca bouge chez les filles !

Mercato

Voici la suite des informations sur le mercato estival





Yoann Andreu nouvel entraineur des U17 Nationaux à Angers

Kristina Pantelic rejoint Brest, tout comme Alexandra Atamaniuk.

Ana√Įs Ribeyra arrive √† Lille

Lalia Storti annonce finalement l?arrêt de sa carrière alors qu?elle venait de signer à Metz.

Enola Petit rejoint Le Puy

Marina Makanza quitte Marseille pour rejoindre Monaco

Olivier Boumal rejoint Al-Merrikh au Soudan

Les mouvements des dernières semaines

Anthony Modeste rejoint Dortmund pour une saison

Marwan Ouroui, ancien U19, rejoint Logrones (ESP)

Yves Bonnemain, ancien U19, rejoint l?Entente Crest-Aoust en R2

Mickael Panos rejoint le FK Csikszereda , club de D2 roumaine

Zaydou Youssouf rejoint Famalicao

Denis Bouanga rejoint Los Angeles FC

Baptiste Valette rejoint Cholet

Fael Ahmane, ancien U19, rejoint la réserve de Nimes

Jordan Veretout rejoint Marseille

Manon Uffren rejoint Reims

Kelly Gadea quitte Soyaux et rejoint Le Havre

Noemie Carage quitte Dijon et rejoint le Milan AC

Theo Braillon (bourg) rejoint Chambery (N3)

Kelly Gago signe à la Sampdoria tandis que Chloé Bornes et Maud Antoine signent à Rodez.

Nais Djouhara quitte la Real Sociedad pour rejoindre Rijeka en Croatie



Kevin Mirallas signe à AEL Limassol

Julie Perrodin et Laura Suchere (Grenoble) arrêtent leur carrière.

Clément Jouve quitte Firminy pour rejoindre Roche St Genest

Mathias Degache revient √† Rh√īne vall√©es depuis Valence

Pierre-Yves Polomat signe à Versailles (N1)

Alice Benoit (Reggiana) rejoint Parme

Sidy Sagna rejoint Domérat (N3)

Maud Antoine et Kristina Pantelic quittent également les Amazones

Ronael Pierre-Gabriel est prêté à Strasbourg

Yoann Greco rejoint Fleurs, tou comme Samy Messili, Benjamin Aulagnier et Mehdi Zerguine

Ana√Įs Ribeyra quitte Nantes

Anne Marie Banuta rejoint Nantes

Morgane Martins quitte Issy pour rejoindre Dijon

Alain Benedet nouvel entra√ģneur d'Albi Marssac

Andrea Ferrucci quittes les Amazones pour Albi

Laura Condon (ASSE) rejoint Soyaux

Ma√ęva Bernard quitte Montauban pour Clermont

Aude Moreau arrête sa carriere

Karima Benameur rejoint Marseille

Noemie Carage quitte Dijon

Leonie Multari (ASSE) rejoint Soyaux

Emily Burns rejoint Dijon

Selim Kayaci rejoint Fethiyespor

Sylvain Meslien nouvel entraineur du FC Fessenheim (R3)

Julie Vidal rejoint le Fc B√Ęle (Suisse)

Dylan Durivaux rejoint Niort en provenance de la réserve de Guingamp

Noham Abdellaoui (U18) rejoint Pescara. Il jouera en Primavera 1 cette annéee

Nathan Dekoké rejoint Bourg-en-Bresse (N1)

Nesryne El Chad rejoint Lille

Kelian Mersel rejoint Vaulx-en-Velin (N3)

Idir Boutrif rejoint MC Alger

Michael Gaffoor rejoint CA Pulpile√Īo (Espagne, niveau 5)

Alexis Guendouz rejoint le CR Belouizdad

Assane Diousse rejoint l?OFI Crete

Yohan Benalouane rejoint Novara en Série C italienne

Lucas Gourna-Douath rejoint le RB Salzbourg (Autriche)

Augustine Simo devient selectionneur des U20 du Cameroun. Il était auparavant adjoint dans l?équipe nationale

Guillaume Dauphin rejoint Savigneux-Montbrison

Adrien Derkum rejoint M√Ęcon (N3) depuis la r√©serve de Bourg-en-Bresse

Théo Blachon rejoint Chambery SF (N3) depuis Velay (N3)

Thomas Luminet rejoint AS Chambeon Magneux depuis Savigneux

Rémy Cabella arrive à Lille

Sylvain Marchal devient entraineur de la réserve du FC Metz (N2). Il était adjoint cette saison.

Victor Petit rejoint Rennes

Fabien Lemoine ne prolongera pas avec Lorient. Il est en fin de contrat



Vincent Pajot rejoint Annecy (L2)

Jessim Mahaya rejoint Oullins Cascols (D1)

Anthony Maisonnial et Anthony Vacheron rejoingent Andrezieux (N2)

Bryan Dabo rejoint Aris Salonique (Grèce)

Idriss Saadi rejoint CR Belouizdad (Algérie)



Mevlut Erding rejoint Racing-Besançon (N2)

Hugo di Piazza rejoint Hauts Lyonnais (N3)

Sada Thioub s?engage à Sochaux (L2)

Mathis Mezaber rejoint la réserve de Guingamp en N2

Lucas Llort rejoint le Canet FC en National 2

Elise Bonet rejoint Nantes (D2F)

Christophe Galtier a sign√© 2 ans comme entra√ģneur du PSG ainsi que Thierry Oleksiak

Clément Jouve rejoint Roche St-genest en provenance de Feurs

Saidy Janko rejoint Bochum en prêt pour cette saison

Rudy Garcia, nouvel entraineur d?Al Nassr (Arabie Saoudite)

Nesryn El Chad et Manon Uffren quittent également les Amazones

Kenan Fakili est mis sur la liste des prêts d'Altinordu.

Alexandre Valbon rejoint Louhans Cuiseaux

Falaye Sacko est prêté avec OA à Montpellier

Wahbi Kahzri rejoint Montpellier

Bilal Sebaihi joue à Maktaaral au Kazakhstan

Victor pedreiro, nouvel entra√ģneur de l'A.C.H (D1)

Victor Dutreive rejoint Neuville depuis Limonest

Pape Diakhat√© entra√ģneur de Virton U21

Hugo di Piazza quitte Montceau

Marvin Tshibuabua quitte l'ASSE et rejoint Seraing

Cyrille Noyer quitte Valence pour rejoindre Montélimar

Oussama Tannane signe à NEC Nimegue

Ahmad Allée rejoint Orléans

Hugo Roussey rejoint Thonon Evian Grand Geneve

Kylian Watel (U19) s'engage avec Toulouse B

Ole Selnaes rejoint le FC Zurich

Florentin Pogba rejoint ATK Mohun Bagan (Inde)

Habib koné prolonge à Saint-Priest

Laila Sorti rejoint le FC Metz

Alexis Guendouz quitte l?USM Alger

Maeva Clemaron rejoint Servette.

Enola Petit quitte les Amazones, tout comme Audrey Chaumette, Kelly Gago, √Člise Bonet et Lalia Storti

Loris Nery prolonge à Grenoble

Anthony Badel sera le nouvel entraineur de Firminy (R2) la saison prochaine

Maxence Chapuis revient à Andrezieux

Gregory Rosa entra√ģneur de Bords de Sa√īne. Il √©tait √† Neuville B cette saison

Stéphane Hernandez a quitté son poste d'entraineur de Savigneux Montbrison

Romain Hamouma rejoint Ajaccio



Henri Saivet rejoint Pau

Thomas Vogel rejoint Limonest

Jerrold Nyemeck quitte Andr√©zieux pour rejoindre M√Ęcon (N3)

Lionel Vaillant ne sera plus l'entra√ģneur de la r√©serve du Puy.

Yves Colleu (entraineur-adjoint) quitte Le Havre

Arsène Elogo rejoint Le Puy



Elian Tack quitte Bourgoin-Jallieu pour rejoindre Thonon Evian

Koceila Kara rejoint Valence (R1)

Hamza Brayac, nouvel entra√ģneur de Saint-Chamond foot

Idir Boutrif quitte Fola Esch (Luxembourg)

Anthony Maisonnial et Benjamin Corgnet quittent Bourg-en-Bresse (N1)

Bertrand Reuzeau, nouveau responsable de la formation à Montpellier

Fin de carrière pour Amandine Soulard (Genève)

Olivier Sorlin entraineur principal de Cluses Sconzier (r1)

Yahya Nadrani quitte Seraing

Pape Diakhaté quitte Vandoeuvre aprés 3 saisons

Nicolas Guibal ne sera pas l?entraineur de Sète (N) la saison prochaine, tout comme Michel Poinsignon qui ne sera plus à la tête de Toulon (N2)

Maurice Bouquet quitte son poste de manager général de Chartres pour revenir à Blois et revenir près des siens

Hugo Roussey quitte Louhans-cuiseaux (N2)

Cyril Martin-Pichon rejoint Thonon Evian (N2)

Frederic Injai quitte Villefranche (N1) pour rejoindre Cholet (N1)

Jean-Guy Wallemme , nouvel entra√ģneur de Paris 13 Atletico (N)

Frédéric Antonetti quitte son poste d?entraineur de Metz (L2)

Anthony Le Tallec est l'entraineur-adjoint des U17 du FC Annecy

Edouardo Oliveira, nouvel entraineur de Saint-Sauveur (R2, nouvelle aquitaine)Arnaud Nordin rejoint MontpellierNoham Abdellaoui et Kylian Watel (centre de formatoin) quittent l'ASSE.Jean-Louis Gasset nouveau selectionneur de la C√īte d'IvoireMath√©o Marmorat (ancien U15) rejoint NiceS√©bastien Mazure, nouvel entraineur de Bayeux (R1)Jordan Morel (Ex-Formation) signe 2 ans √† Bourg-en-BresseOlivier Boumal quitte Newcastle Jets en AustralieLo√Įc Lambert ne sera plus l'entraineur de Blois (N2) la saison prochaine