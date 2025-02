Buteurs avec leur nouvelle équipe : Cafaro et Calodat !

Ils ont été transférés lors de ce mercato hivernal 2025 et ils ont déjà marqué avec !



Félicitations à Mathieu Cafaro, qui a marqué le 3ème et dernier but avec le Paris FC lors de la victoire 3/1 contre Pau en championnat. A noter également un nouveau but pour Jean-Philippe Krasso lors de cette rencontre.



Félicitations également à Lucas Calodat, qui a marqué le premier but de Villefranche Beaujolais lors de la victoire 2/0 contre Nancy en championnat.