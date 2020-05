Mathieu Bodmer pas content du tout de la descente d'Amiens en Ligue 2

Mathieu Bodmer

Mathieu Bodmer n'est pas du content de la descente d'Amiens en Ligue 2. Et le fait clairement comprendre et entendre.

"J'ai eu la chance de conna√ģtre beaucoup de choses, de ne jamais √™tre rel√©gu√©. Sur un CV, √ßa fait tache. √ätre rel√©gu√© en se battant sur le terrain, √ßa peut arriver. L√†, on nous a emp√™ch√© de nous battre. C'est une grosse frustration. A titre personnel, est-ce que je vais arr√™ter ma carri√®re l√†-dessus ? C'est d√©cevant. Cette d√©cision m'a fait mal. Pas que pour moi, ma carri√®re est derri√®re moi. √áa m'a fait mal pour tous ceux qui oeuvrent derri√®re. J'ai vu le club √©voluer, se structurer et avancer dans le bon sens. Amiens d√©range, quand j'ai sign√© aussi je le savais qu'on d√©rangeait. On pr√©f√®re que ce soit Lens ou Lorient en Ligue 1. Amiens √ßa faisait un peu t√Ęche, il n'y a pas un grand stade.Pendant deux ans, on a fait chier tout le monde en se maintenant. Ils ont choisi de nous faire descendre. Pourquoi c'est en attente en Ligue 2, pourquoi on n'envisage pas un championnat √† 22 ? On a le droit de se poser cette question. Je trouve √ßa injuste. Je pense que ce sera compliqu√© d'√™tre entendu mais personnellement, √ßa me fait chier. Je le prends tr√®s √† coeur, c'est trop facile de nous √©liminer comme √ßa de la course. Il fallait peut-√™tre attendre deux semaines de plus avant de prendre une d√©cision. L'√©quit√© sportive n'existe pas, on ne nous donne pas la possibilit√© de d√©fendre notre chance sur le terrain."