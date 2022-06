LoÃ¯s Diony parrain de l'Urban Moun Day lundi prochain Ã  Mont-de-Marsan

Loïs Diony

Saint Pierre du Mont : les footballeurs Medhi Leris et Loïs Diony parrains de l?Urban Moun Day lundi prochainCette journée organisée lundi prochain 6 juin à l'Espace Multisports Saint Pierrois par la direction de la Politique de Ville de Mont de Marsan Agglo, en partenariat avec le Stade Montois, est dédiée à culture urbaine, qu?elle soit sportive, musicale ou artistique, et parrainée par les deux joueurs de football professionnel formés sous les couleurs jaune et noir.Au programme : tournoi de futsal, tournoi FIFA, breakdance, graff?Renseignements et inscriptions aux tournois (à partir de 16 ans) : La Passerelle, 420 avenue du Peyrouat à Mont de Marsan, 06 62 70 42 52 Prix : 60?/équipe de 6 joueurs (repas compris). Nombre d'équipes limité, lots à gagner ) Consulter la fiche de : DIONY Lois