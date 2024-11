Une nouvelle page : elle est dédiée aux entraîneurs

Depuis quelques semaines, nous poursuivons notre amélioration des informations (du moins nous tentons, sic) et nous vous proposons des nouveautés.



Ainsi, la dernière est celle d'afficher la liste des anciens de l'ASSE qui sont actuellement entraîneurs.



Avant de regarder la page spéciale, nous précisons qu'ils sont plus de 30 !

Alors, combien vous en avez trouvé ?



Pour consulter la liste des anciens de l'ASSE qui occupent la fonction d'entraîneur





Et comme toujours, vous pouvez nous contacter pour indiquer une erreur, nous proposer une amélioration.