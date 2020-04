Lilian Compan

Lilian, que pensez-vous du scénario étudié par la FFF qui serait de ne mettre aucune descente, plus de montées et donc des championnats avec plus d'équipes la saison prochaine ?

Ça limite les clubs pas contents on va dire. Ils disent que c'est juste, que c'est pour être équitable. Moi, personnellement, par rapport au HFC, ça n'a aucun impact. On peut tourner le truc dans n'importe quel sens, ça ne changera pas. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils veulent faire, c'est le 1er de la phase aller et le 1er de l'instant T qui montent. Mais si t'es 2e, t'as fait 75% du chemin, tu n'es pas 1er à l'instant T et donc tu ne montes pas. Moi, personnellement, je pense que celui qui mérite de monter, c'est celui qui termine 2e à l'instant T et non le 1er de la phase aller, mais ce n'est que mon avis. Dans n'importe quel cas, il y aura des mécontents, mais ce n'est pas une mauvaise idée non plus.

Un championnat avec plus d'équipes la saison prochaine, ce serait gérable ?

Avec 18 équipes, c'est gérable. Si on se retrouve à 20 et qu'on commence à mettre des matchs en semaine, ça devient compliqué. J'ai beaucoup de joueurs qui travaillent en semaine, 80% de mon effectif environ. Ils pensent pour l'aspect pro mais pas l'aspect amateur !

Auriez-vous une autre idée pour que ce soit plus équitable ?

Je pense que l'id√©e vers laquelle ils s'orientent, c'est bien, car une saison blanche je trouve √ßa dommageable. Par contre, quand ils s'obstinent en disant qu'on va reprendre, je ne comprends pas. Il y a des choses plus importantes que le foot. Aujourd'hui, personne n'a envie de reprendre le ballon, moi le premier. Je n'ai pas l'esprit √† me dire ¬ę on va remettre les pieds sur le terrain ¬Ľ. Il y a des morts, c'est grave ! Je pense que l'id√©e qui ressort de votre enqu√™te est une articulation int√©ressante, mais quoi qu'il en soit, qu'ils s'activent car l√†, on est dans le flou total. Qu'ils disent il faut faire ci ou √ßa pour qu'on puisse travailler clairement sur l'avenir. Le foot est le sport le plus populaire et on n'est pas capable de donner une r√©ponse. Soit disant, on a la f√©d√©ration la plus riche, et c'est la derni√®re √† donner des infos.

Source : Actufoot