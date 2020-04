[Retraite] Clap de fin pour JÃ©rÃ©my ClÃ©ment

Jérémy Clément

Clap de fin pour Jérémy Clément qui annonce sa retraite sportive après une saison en N3 à Bourgoin-Jallieu.

« Il est temps pour moi d'arrêter le terrain. Je veux rester dans le foot mais me consacrer à autre chose. Avec l'arrêt des compétitions, logique, en raison du coronavirus, c'est vrai que j'ai comme un goût d'inachevé. Je n'ai pas senti que j'avais joué mon dernier match. Il faudra que je fasse un jubilé.

J'ai envie d'entraîner, de rester au FCBJ, en me rapprochant du groupe seniors, tout en continuant à passer mes diplômes. Et une activité de consultant me tente bien également »

Jérémy a joué 159 matchs sous les couleurs vertes avec un but marqué contre Nice. Il aura joué 497 rencontres en pro + 22 en amateur avec ceux joués cette saison avec Bourgoin.