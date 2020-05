Sylvain Kastendeuch

Le coprésident de l'UNFP s'est exprimé dans le journal l'Equipe sur la reprise du football en Allemagne.

Étiez-vous content de revoir du foot à la télé ?

En tant qu'amoureux du football, bien entendu, j'étais content de revoir des matches. Mais le plaisir du moment ne doit pas l'emporter sur la raison. Ça ne doit pas nous empêcher d'être lucides et de relativiser ce plaisir. Quand on voit des stades vides, des joueurs masqués sur le banc, sans doute eux-mêmes circonspects, perturbés et inquiets par ce qui se passe, on est en droit de se demander si les conditions sont bien réunies pour reprendre le jeu. La logique économique a de nouveau pris le pas sur l'impératif sanitaire. J'ai vu que certains parlent de courage, mais pour moi la prise de position en France l'est davantage, courageuse. Ne valorisons pas le risque quand nous parlons santé et préservation de vies humaines. Je salue surtout le courage des joueurs de Bundesliga qui n'ont pas eu le choix que de mettre leur santé en jeu sur le terrain.

Pour des matches sans public.

Le huis clos est une anomalie. La notion de partage est l'essence même du football. Il en va de l'image de notre sport que l'on écorne à vouloir jouer coûte que coûte dans des stades vides, avec des joueurs sans doute en méforme et contraints de pratiquer leur art au rabais. Le public allemand l'a d'ailleurs fait remarquer puisque plus d'un Allemand sur deux est contre cette reprise, selon un sondage. On a aussi changé les règlements (5 remplacements autorisés), masqué les joueurs sur le banc et des coaches mentaux ont été mis à la disposition des clubs. Ces mesures exceptionnelles traduisent l'absurdité de la situation.

Pourquoi la jugez-vous absurde ?

Car elle est incohérente. Je ne doute pas de la bonne volonté des dirigeants du football allemand qui mettent tout en oeuvre pour limiter la casse. Mais on voit bien la limite des mesures. Le football est un sport de contact où la distanciation sociale est impossible. D'un côté on masque les remplaçants et les coaches et de l'autre on laisse le jeu sur la pelouse se dérouler comme si de rien était. C'est absurde. J'ai davantage été marqué par des images de méfiance et de circonspection que de plaisir.

Avez-vous trouvé le niveau de jeu bon ?

Il est évident que les joueurs ne sont pas à 100 %. Et la cadence des matches qui se profilent en Allemagne ne me rassure pas du tout. Je suis inquiet pour les joueurs. Ce que nous pouvons redouter, au-delà du risque sanitaire qui est particulièrement préoccupant, ce sont les risques de blessures qui risquent d'être accrus au fur et à mesure que les journées vont s'enchaîner. Même avec cinq remplacements autorisés. »