Samy Baghdadi

L'ancien joueur du centre de formation et de Grasse se confie sur sa première saison en Eredivisie avec le Fortuna Sittard.

Très bien. J'ai d'abord fait un essai qui a été concluant, j'ai alors fait toute la préparation avec eux. J'ai fait pas mal de matches amicaux, je commence même la saison en tant que titulaire où je marque lors de la deuxième journée de championnat. Après ça, on a changé de dispositif, j'ai perdu ma place de titulaire, mais j'ai continué à faire des bouts de match. Je me suis blessé ensuite contre le PSV au poignet. Une blessure qui m'a éloigné des terrains pendant deux mois. Et je suis revenu pour la fin de saison où j'ai joué le dernier match en tant que titulaire. C'était le match de la dernière chance pour le maintien, en gagnant on a assuré notre place dans l'élite la saison prochaine.

Ce n'était pas facile, c'était une première pour moi de jouer le maintien toute une saison. Ce n'est pas simple mais on a réussi à atteindre l'objectif.

Il y a beaucoup plus de buts, le jeu est vraiment porté vers l'avant. C'est peut-être un peu moins tactique par rapport à ce qu'on peut voir en France où tu as des matches fermés, tu en as aussi ici, mais beaucoup moins.



Il y a une équipe qui t'a impressionné ? L'Ajax, sans hésitation. C'est vraiment une équipe très forte, on les avait joués en septembre quand ils avaient débuté la Ligue des Champions, c'était impressionnant. Un stade, une ambiance qui t'a marqué ? Le problème, c'est que nous avons joué la première partie de saison à huis clos. Quand je joue Feyenoord, il n'y a pas de spectateur, mais quand tu vois l'ambiance contre l'OM notamment, tu comprends que c'est l'ambiance la plus chaude des Pays-Bas. Même les autres me l'ont confirmé, j'espère que la saison prochaine je vais pouvoir le vivre. En fin de saison, on a joué à Tweete ou encore au PSV, deux gros clubs, avec de belles ambiances aussi. La saison prochaine est-ce que tu seras encore un joueur de Fortuna Sittard ? Il me reste un an de contrat, plus une année en option, donc pour le moment bien sûr je serais à Fortuna. Avec l'objectif d'avoir plus de temps de jeu et aider plus l'équipe en étant décisif par une passe ou un but. Tu as un peu suivi les résultats de ton ancien club, le RC Grasse ? Bien-sûr, j'ai plein d'amis là-bas. Ils ont fait une très belle saison même si malheureusement elle ne se termine pas par une accession en National.

